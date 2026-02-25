cristian lupeș despre un nou mandat la conducerea filarmonicii din sibiu: „trebuie să mă mai gandesc” / video

Managerul Filarmonicii de Stat Sibiu, Cristian Lupeș, a discutat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, despre posibilitatea unui nou mandat la conducerea instituției de cultură.

Cristian Lupeș, managerul Filarmonicii de Stat Sibiu, a recunoscut că ia în calcul un nou mandat la conducerea instituției, dar a precizat că decizia nu este încă luată și că trebuie să ofere un răspuns clar după ce poartă o discuție cu familia.

„Acum să spun că nu m-am gândit la asta, nu cred că m-ar crede nimeni. Trebuie să o întreb pe Alexandra, soția mea, dacă mă lasă să candidez sau nu. Și pentru ea a fost o perioadă dificilă. Această creștere, cu care ne putem lăuda din punct de vedere uman, pentru mine și pentru colegii mei, n-a fost deloc ușoară. Nu mă refer doar la muncă, ci și la tot soiul de interpretări care s-au dat tuturor lucrurilor pe care le facem. Așadar, la această întrebare nu pot să răspund doar ca funcție. Trebuie să mă mai gândesc și, evident, să am niște discuții, așa cum spuneam, acasă”, a declarat managerul Filarmonicii de Stat Sibiu.

Referitor la mandatul actual, care se încheie în luna august, Cristian Lupeș a spus că a fost unul plin de provocări. „A trebuit să fiu extrem de discret în a răspunde tuturor atacurilor și foarte elegant, pentru a nu intra în polemici agresive sau chiar vulgare uneori. Nu cred că ar fi avut sens să fac altfel. A trebuit să suport toate aceste lucruri pentru a-mi duce mandatul la final și pentru a atinge performanțe la Sibiu pe care nu le-a atins nimeni din țară până acum. Nu mi-au făcut plăcere, dar am făcut-o, cred eu, cu toată diplomația de care am fost capabil”, a mai adăugat Lupeș.