cum se simte fata rănită grav în accidentul mortal de la agârbiciu: a fost operată de urgență

O adolescentă de 15 ani este singurul supraviețuitor al accidentului grav petrecut marți după-amiază pe DN14, între Agârbiciu și Șeica Mare. Fata luptă să trăiască, fiind internată la Spitalul de Pediatrie din Sibiu.

Fata a suferit leziuni grave și a fost dusă de urgență la spital cu o ambulanță. Odată ajunsă la CPU Luther, medicii au preluat-o, iar apoi o echipă multidisciplinară a intervenit pentru a o opera. Acum, minora este internată pe secția ATI și este conștientă, însă medicii sunt rezervați.

„Adolescenta a suferit multiple leziuni traumatice la nivel toracic, abdominal și la nivelul membrelor și coloanei vertebrale. S-a intervenit chirurgical în cadrul unei echipe multidisciplinare și la acest moment se află internată în secția ATI a Spitalului Clinic de Pediatrie. La acest moment este conștientă, stabilă hemodinamic și respirator. Prognosticul se menține încă rezervat”, spune medicul Ioana Mătăcuță, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu.

Vă reamintim că accidentul s-a produs pe DN14, la ieșire din Agârbiciu spre Șeica Mare. Două mașini au intrat în coliziune după ce un șofer de 51 de ani, din Bazna, a pătruns pe sensul opus de mers. În cealaltă mașină se afla un bărbat de 45 de ani din Mediaș. Amândoi au fost găsiți încarcerați în inconștienți și, în ciuda eforturilor depuse de salvatori, ei au decedat. (DETALII AICI)