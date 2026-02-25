daniela cîmpean: “consiliul județean sprijină educația în întreg județul sibiu, dincolo de limitele stricte ale atribuțiilor administrative”

Consilierii județeni urmează să aprobe mâine, 26 februarie, transferul dreptului de proprietate pentru noile piese de mobilier și materialele didactice achiziționate de Consiliul Județean Sibiu, în cadrul unui proiect în valoare de 21,4 milioane de lei, finanțat din fonduri nerambursabile prin PNRR.

Deși atribuțiile directe ale Consiliului Județean vizează în principal învățământul special, dedicat copiilor vulnerabili, instituția a ales să își asume un rol activ în sprijinirea primăriilor din județ și a Palatului Copiilor Sibiu, pentru a aduce investiții concrete în folosul elevilor.

Prin acest proiect au fost sprijinite 18 primării din județ (Alma, Arpașu de Jos, Axente Sever, Copșa Mică, Dârlos, Gura Râului, Hoghilag, Loamneș, Micăsasa, Orlat, Păuca, Poplaca, Slimnic, Șeica Mare, Șeica Mică, Tălmaciu, Turnu Roșu și Valea Viilor), cinci Centre Școlare de Educație Incluzivă din Sibiu, Mediaș, Dumbrăveni și Turnu Roșu, Palatul Copiilor din Sibiu și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu.

Au fost achiziționate:

• mobilier nou pentru sălile de clasă

• dotări pentru laboratoare și ateliere

• echipamente digitale și resurse tehnologice moderne.

Proiectul a fost finalizat la 31 decembrie 2025, însă bunurile au fost utilizate în școli încă din perioada implementării. Prin hotărârea ce urmează a fi adoptată se realizează transferul definitiv al dreptului de proprietate către beneficiari, conform cerințelor finanțatorului.

„Educația nu trebuie privită strict prin granițele înguste ale competențelor administrative. Chiar dacă responsabilitatea directă a Consiliului Județean privește doar învățământul special, am considerat că este firesc să sprijinim și primăriile din județ pentru a aduce investiții atât de necesare în școli. Consiliul Județean Sibiu sprijină educația în întreg județul, dincolo de limitele stricte ale atribuțiilor administrative, întrucât dezvoltarea unei comunități începe în sala de clasă, iar viitorul județului depinde de modul în care investim astăzi în copii”, a transmis Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Sistemul public de învățământ a beneficiat și de o altă mare investiție realizată tot de Consiliul Județean Sibiu: 54 de microbuze școlare electrice cu o capacitate de 8+1 locuri și de 16+1 locuri se află deja în uzul elevilor navetiști din mediul rural.

Toate aceste investiții reconfirmă viziunea Consiliului Județean Sibiu pentru dezvoltarea județului, în care educația este o prioritate strategică, nu doar o obligație administrativă.