dorinel munteanu, nu se lasă și vine cu un mesaj ferm: ”vreau să salvez fc hermannstadt ”

Preluând echipa Hermannstadt în urmă cu doar două luni, în plin sezon dificil, Dorinel Munteanu se confruntă cu o misiune complicată: echipa sa este penultima în clasament, cu doar 17 puncte în 28 de etape.

Chiar și după eșecul dur cu Csikszereda (1-2), antrenorul rămâne determinat să schimbe soarta grupării sibiene și să ducă echipa spre salvarea de la retrogradare.

Potrivit DigiSport, după înfrângerea cu 1-2 în fața celor de la Csikszereda, Dorinel Munteanu a părut vizibil afectat și a anunțat că va discuta cu oficialii clubului. La două zile distanță, antrenorul a apărut mai calm, dar determinat să găsească soluții pentru a salva echipa de la retrogradare.

“Nu am discutat cu cei din conducere. După meci, supărarea a fost foarte mare. Am pierdut un meci important. Poate nici nu trebuie să discutăm, trebuie doar să salvăm echipa, atât. În rest, nimic deosebit, deocamdată. Am fost supărat după meci, dar eu lupt până la ultima picătură de energie.” a declarat Dorinel Munteanu

Antrenorul a ținut să clarifice și că nu este afectat de criticile privind retrogradarea altor echipe, subliniind că situația de la Hermannstadt este diferită și că ambiția sa este să schimbe evoluția sezonului actual.

Paralel, clubul sibian a emis un comunicat oficial către Comisia Centrală a Arbitrilor, ca urmare a mai multor decizii controversate din partida cu CFR Cluj (0-1). Hermannstadt a solicitat publicarea raportului de joc și a înregistrărilor audio ale brigăzii de arbitraj.

“A.F.C. Hermannstadt își exprimă public nemulțumirea și indignarea cu privire la lipsa de reacție a Comisiei Centrale a Arbitrilor față de mai multe faze importante din meciul disputat de echipa noastră în etapa nr. 27 din Superliga României.

Mai precis, ne referim aici la refuzul CCA de a prezenta public analiza tuturor momentelor litigioase din timpul meciului cu CFR Cluj. Considerăm că acest fapt este o sfidare la adresa clubului nostru, a competiției, dar și a celorlalte cluburi din Superliga.

Pe cine protejați, domnilor? Cât timp baremurile de arbitraj sunt plătite în mod egal de toate cluburile, dreptatea pe teren trebuie împărțită la fel, adică în mod egal, nu preferențial!

Solicităm public să fie prezentată analiza detaliată a CCA față de meciul FCH vs CFR Cluj, inclusiv înregistrările audio dintre arbitri și convorbirile acestora cu camera VAR!”, a transmis Hermannstadt, pe Facebook.