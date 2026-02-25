două zile de protest la sibiu: împotriva măsurilor austere adoptate de guvern

Măsurile de austeritate îi scot în stradă pe oameni. Timp de două zile, în Piața Mare din Sibiu, are loc un protest ca urmare a măsurilor impuse de Guvernul României.

Protestul va avea loc joi și vineri. Oamenii se vor aduna în Piața Mare. Primăria a acordat aviz favorabil acestei manifestații.

„Comisia de avizare a adunărilor publice din Municipiul Sibiu a avizat favorabil cererea formulată de către o persoană fizică pentru organizarea unei acțiuni de protest în zilele de 26 și 27 februarie 2026, între orele 10.00 – 19.00, în Piața Mare”, transmite Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Scopul protestului este „manifestarea nemulțumirii față de măsurile de austeritate impuse de Guvernul României”. Potrivit organizatorilor, în cadrul acțiunii nu se vor folosi portavoci și niciun alt element care ar putea perturba liniștea publică. Protestatarii vor veni în centru cu bannere și pancarte pe care se vor regăsi mesaje în temă cu acțiunea. Nu vor fi acceptate injuriile și mesajele jignitoare.