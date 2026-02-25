drum „dezastru” între podu olt și racovița. cratere uriașe și șoferi în pragul disperării: ”e un pericol pentru trafic” / video

Pe doar aproximativ doi kilometri de drum, șoferii spun că își testează zilnic norocul și suspensiile. Tronsonul Podu Olt – Racovița al DJ 105G a ajuns, în opinia celor care îl tranzitează, un adevărat câmp de cratere, în ciuda faptului că pe acest sector există restricții de tonaj. Gropile adânci, apărute una lângă alta, îi obligă pe conducătorii auto să intre pe contrasens pentru a le evita sau să riște avarii serioase la mașini, pe o rută intens circulată care face legătura cu balastierele din zonă. Situația este confirmată și de primarii din Racovița și Tălmaciu, care admit că drumul reprezintă un pericol și indică traficul greu drept una dintre principalele cauze ale degradării accelerate.

Șoferii care tranzitează zilnic sectorul de drum Podu Olt – Racovița spun că circulația a devenit extrem de dificilă, iar unii dintre ei au ajuns să își avarieze mașinile. „Este jale pe acolo, cratere imense, gropi una lângă alta. Trebuie să circuli pe sensul opus pentru a le ocoli sau le iei din plin”, a declarat un șofer nemulțumit. Acesta susține că sectorul de drum reprezintă un real pericol pentru trafic și solicită intervenția autorităților, având în vedere că este o rută intens circulată.

Din disperare, șoferii au făcut inclusiv o pagină de facebook „DJ 105 G – groapa noastră comună”, unde își arată supărarea. Aceștia încarcă fotografii și videoclipuri, în special cu sectorul de drum Podu Olt – Racovița. De asemenea, a fost inițiată și o petiție: „Susțineți construirea unui pod nou peste Olt, pe DJ 105 G, Sebeș Olt, amplasat pe locația fostului pod” și a fost semnată de peste 70 de persoane.

Primarul din Racovița: „Într-adevăr, este un pericol”

Primarul comunei Racovița, Andreea Voicu, a declarat că situația este cunoscută și că au fost făcute demersuri pentru remedierea problemei. „Într-adevăr este un pericol pentru trafic. În decembrie am fost informați de către cetățeni. Am primit sesizări și le-am transmis mai departe către Consiliul Județean Sibiu. Drept răspuns, ni s-a spus că se va interveni când condițiile meteo vor permite. Au fost cei de la Drumuri și Poduri și au intervenit cu material pentru a se putea circula cât de cât. Așteptăm să se stabilizeze vremea pentru a se face reparații corespunzătoare”, a precizat edilul.

Edilul din Tălmaciu: ”Este o problemă cu mașinile de tonaj mare”

La rândul său, primarul orașului Tălmaciu, Ion Oancea, a explicat că pe sectorul de drum aflat în administrarea locală au fost realizate lucrări de întreținere înainte de venirea sezonului rece. „Știm că drumul este un dezastru. Pe porțiunea noastră, aproximativ 100 de metri, am achiziționat doi metri cubi de asfalt și am plombat gropile înainte de instalarea frigului. Acolo nu s-au format cratere. Mai departe însă nu ține de noi”, a spus acesta.

Edilul a subliniat că traficul greu contribuie semnificativ la degradarea carosabilului. „Este o problemă cu mașinile de tonaj mare. Drumul face legătura cu balastierele din zonă, iar traficul greu este foarte intens. Am înțeles că și Consiliul Județean a transmis notificări către transportatori pentru respectarea tonajului. Ar fi ideal ca traficul greu să fie redirecționat pe drumuri tehnologice”, a mai declarat Ion Oancea.

Potrivit acestuia, un cetățean s-a înscris în audiență după ce și-a avariat janta autoturismului pe acest tronson. În astfel de situații, dacă se constată pagube semnificative, responsabilitatea revine administratorului drumului, respectiv Consiliului Județean.

Reamintim că încă din anul 2022, Consiliul Județean Sibiu anunța un proiect de modernizare a tronsonului IV al drumului județean DJ 105 G, pe ruta Sadu – Tălmaciu – Avrig. Acesta trecuse de etapa de analiză a impactului asupra mediului la APM Sibiu.