gripa face o nouă victimă: o femeie din agnita, nevaccinată

O femeie în vârstă de 81 de ani, din Agnita, a murit din cauza gripei. Este al șaptelea deces în acest sezon gripal.

Aceasta era internată pe secția ATI a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu iar potrivit informațiilor transmise de Direcția de Sănătate Publică Sibiu, pacienta nu era vaccinată antigripal și suferea de multiple comorbidități. Testele au confirmat infectarea cu virus gripal de tip A.

Acesta este cel de-al șaptelea deces provocat de gripă în județul Sibiu de la începutul sezonului gripal și până în prezent. Reprezentanții DSP Sibiu precizează că toate persoanele care au murit din cauza gripei în acest sezon nu erau imunizate antigripal.

Deși datele statistice arată o scădere a numărului de îmbolnăviri, autoritățile sanitare avertizează că sezonul gripal nu s-a încheiat.

„Deși cifrele indică o scădere a numărului de îmbolnăviri, este prematur să considerăm că sezonul gripal s-a încheiat. Pericolul nu a trecut, el rămâne unul real, în special pentru categoriile vulnerabile. Tocmai de aceea, recomandăm sibienilor să rămână vigilenți și să respecte în continuare măsurile de igienă și protecție împotriva infectării și transmiterii virusului gripal, în special în perioada următoare, când încălzirea vremii ar putea favoriza răspândirea gripei”, a declarat directorul executiv al DSP Sibiu, Horațiu Cojocaru.

Specialiștii reamintesc că vaccinarea antigripală rămâne cea mai eficientă metodă de prevenire a formelor grave de boală, în special în rândul persoanelor vârstnice și al celor cu afecțiuni cronice.

FOTO Mediafax