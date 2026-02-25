îngrijorare printre angajații aumovio din sibiu din cauza concedierilor: compania vine cu lămuriri importante

Aumovio (Continental Automotive România) a anunțat, în luna decembrie a anului trecut, că va intra în cel mai amplu proces de disponibilizări din ultimii ani. Angajații fabricii de la Sibiu sunt îngrijorați și se tem că vor urma noi concedieri colective, inclusiv din departamentul de producție. Cu toate acestea, reprezentanții Aumovio transmit că nu sunt preconizate alte reduceri de personal decât cele anunțate la finalul anului 2025.

Compania Aumovio a confirmat, în decembrie 2025, că va elimina 641 de poziții în România, respectiv 288 de poziții în Iași, 236 de poziții în Timișoara și 117 de poziții în Sibiu. Reprezentații companiei anunțau atunci că angajații din Sibiu vizați de concedieri vin din departamentul de Cercetare-Dezvoltare, zona de producție nefiind afectată. (DETALII AICI)

Angajații din producție sunt îngrijorați

Cu toate acestea, angajații care lucrează în fabrică sunt îngrijorați, existând zvonuri că Aumovio intenționează să facă noi concedieri, de această dată în zona de producție.

„În următoarea perioadă se vor face concedieri colective la Aumovio, fostul Continental, iar acum sunt vizați cei din shopfloor, operatori, șefi de linii și tehnicieni. Nu vor să ne informeze deocamdată, dar am aflat că s-au depus acte la AJOFM și la ITM în acest context. Este o situație incertă peste tot. În 3 februarie au anunțat că se vor desființa niște posturi, iar de la 1 martie urmează concedierile”, a transmis un cititor Ora de Sibiu care și-a dorit să rămână anonim.

Reprezentanții Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sibiu spun, într-un răspuns pentru Ora de Sibiu, că instituția a fost notificată recent de Aumovio cu privire la reducerea schemei de personal cu 93 de posturi. Reducerea posturilor se va face în două etape, astfel: o parte din concedieri vor fi finalizate până la finalul lunii iunie 2026, iar cealaltă parte până la finalul lunii noiembrie 2026.

Aumovio vine cu lămuriri

Contactați de Ora de Sibiu, reprezentanții Aumovio au precizat că notificările transmise către ITM fac referire la reducerile de personal anunțate în luna decembrie 2025, care vizează personalul din departamentul de Cercetare-Dezvoltare.

Potrivit acestora, angajații din producție nu vor fi concediați.