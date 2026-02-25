lucrări intense pe tronsonul 2 al autostrăzii sibiu – făgăraș: se trage tare chiar și în condiții de iarnă / video

Tronsonul de aproximativ 20 km, care leagă Avrig de Arpașu de Jos, a atins un progres fizic de peste 21%, conform ultimelor rapoarte de pe șantier.

În ciuda condițiilor meteo nefavorabile, pe șantier activează în prezent aproximativ 400 de muncitori și peste 150 de utilaje. În ultimele săptămâni, echipele au concentrat eforturile pe turnarea fundațiilor structurilor de beton și montarea primelor grinzi de beton pe poduri și pasaje.

Valoarea contractului pentru acest tronson, derulat cu antreprenorul turc Makyol, se ridică la 1,54 miliarde de lei (fără TVA), finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este anul 2028, menținându-se astfel calendarul pentru realizarea completă a autostrăzii.