medicii din sibiu fac gărzi plătite la tariful din 2018. managerii spitalelor spun că situația este inechitabilă

Deși salariile din sistemul sanitar au crescut în ultimii ani, plata gărzilor medicilor a rămas raportată la nivelul veniturilor din anul 2018. Situația este considerată inechitabilă de managerii spitalelor din Sibiu, care spun că diferența dintre munca din timpul programului normal și cea din gardă devine tot mai greu de justificat.

Cu ani în urmă, gărzile reprezentau un venit suplimentar consistent pentru personalul medical. După creșterile salariale din 2018, gărzile au devenit tot mai neatractive. Una dintre principalele cauze este aceea că, deși salariile din sistemul sanitar au crescut substanțial în 2018, plata gărzilor a rămas înghețată la nivelul anterior creșterii salariilor.

Managerul Spitalul CFR Sibiu explică faptul că există trei tipuri de gărzi, cu grade diferite de complexitate: gărzi în serviciul de urgență, gărzi la domiciliu și gărzi de monitorizare. „În UPU nici nu ajungi să bei apă. În monitorizare, gărzile sunt mai relaxate. Plata este la nivelul din 2018. Eu aș dubla-o, dar nu sunt eu ministru. Aș diferenția în funcție de cele trei tipuri de gărzi, dar toate ar merita o creștere. Dacă asiguri gardă la domiciliu, la orice oră trebuie să fii pregătit”, a declarat managerul Dr. Șerban Ștefania.

Acesta afirmă că o eventuală tăiere a veniturilor, despre care Ministrul Sănătății a vorbit zilele trecute, ar fi greu de susținut, mai ales în contextul în care și anul trecut au existat reduceri pentru anumite categorii de personal. „Nu se mai adoptă (o tăiere de salarii– n.r.). Din câte știu, ministrul nu susține această măsură. Noi am avut o tăiere anul trecut, pentru condiții vătămătoare, au fost afectați colegi din Compartimentul de Sterilizare și Dermatologie și Venerologie”, a mai spus managerul.

Managerul Spitalului de Pneumofiziologie Sibiu cunoaște, de asemenea, problema gărzilor și spune că nu este deloc ușor pentru a fi acoperite. „Subiectul e cunoscut și ar trebui sa se gasească o soluție de către insituțiile abilitate. La Spitalul de Pneumoftiziologie, sunt acoperite gărzile, dar asta nu inseamnă că ne este ușor”, a spus Cristian Roman, managerului Spitalului de Pneumofiziologie Sibiu.

Director Medical: „Plata pe oră ajunge mai mică decât în timpul programului normal”

La rândul său, dr. Dragoș Popescu, directorul medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, consideră că actuala formulă de calcul creează o inechitate. „Ar fi important ca tariful pentru gardă să fie egalizat cu cel al orei din programul normal de lucru. În acest moment, plata pe oră în gardă ajunge să fie mai mică decât în timpul activității obișnuite. Este percepută ca o inechitate”, a declarat acesta.

Sursa: Facebook/Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu

Popescu a subliniat că modul de calcul al gărzilor nu a mai fost modificat din 2018, în ciuda majorărilor salariale aplicate ulterior în sistem. „Sunt secții unde există deficit de medici și se apelează la medici din exterior, cum este cazul la Obstetrică-Ginecologie. În momentul de față nu știu să existe un deficit de gărzi, dar nemulțumirea există”, a mai spus directorul medical.