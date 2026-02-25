o nouă contestație respinsă: femeia din sibiu care și-a omorât mama rămâne în arest 

Amiana Păștină, femeia care și-a ucis mama pentru a pune mâna pe averea sa, a contestat din nou măsura dispusă de judecătorii Tribunalului Sibiu privind prelungirea arestului preventiv. Contestația s-a judecat miercuri la Curtea de Apel Alba Iulia.

Femeia care și-a omorât mama, dar și asistenta medicală din Cisnădie care a ajutat-o să comită fapta, au ajuns în fața magistraților în 19 februarie pentru prelungirea măsurii arestului preventiv. Judecătorii Tribunalului Sibiu au decis că cele două vor mai sta încă 30 de zile în spatele gratiilor.

Asistenta Camelia Popa a fost de acord cu măsura, însă Amiana Păștină a contestat-o. Dosarul penal privind prelungirea arestării preventive a fost înregistrat la Curtea de Apel Alba Iulia, iar miercuri s-a judecat contestația ei.

„Respinge contestația formulată de contestatoarea-inculpată PĂȘTINĂ AMIANA, împotriva încheierii penale nr. 18/2026 din data de 19.02.2026 pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu în dosarul nr. 388/85/2026, pe care o menţine. În temeiul art. 275 alin. 2 Cpp, obligă contestatoarea-inculpată la plata sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă”, se arată în soluția pe scurt dată de judecători.

Vă reamintim că cele două femei au fost acuzate că au omorât o contabilă în vârstă de 59 de ani din Sibiu. Una dintre inculpate este chiar fiica femeii, care a vrut să pună mâna pe averea sa. Cealaltă inculpată este o asistentă medicală din Cisnădie. Pe parcursul anchetei, oamenii legii au descoperit încă o complice: Adriana Viliginschi, fostă concubină a omului de afaceri Adrian Kreiner. Și ea a fost băgată în arest.