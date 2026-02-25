penny deschide un nou magazin în sibiu

Un nou magazin Penny se va deschide în municipiul Sibiu. Acesta va fi construit pe un teren aflat în proprietatea societății REDAL SRL.

Viitorul supermarket este propus a se amenaja în Piața Tălmaciu, nr. 1-3, din cartierul Valea Aurie. Pe terenul de la această adresă se afla în prezent 3 corpuri de clădire, două dintre ele urmând a fi parțial demolate pentru a face loc magazinului. În clădirea în care se va face supermarketul (C1) funcționează în prezent un laborator de cofetărie, iar în clădirea (C2) care nu va fi afectată de lucrări funcționează birouri. În cea de-a treia clădire funcționează un post trafo.

Captură Google Maps

„Beneficiarul dorește să refuncționalizeze corpul de clădire C1 și să amenajeze zona, astfel se aduce un plus. Aducerea unui astfel de magazin în zonă aduce o valoare extra proximității, în acest moment nefiind un magazin de asemenea factură”, se arată într-un memoriu de prezentare depus la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Sibiu în vederea obținerii acordului de mediu.

În cadrul proiectului vor fi amenajate și 44 de locuri de parcare, 28 dintre ele pentru clienții și personalul magazinului. Accesul către supermarket se va face din strada Piața Tălmaciu.

Magazinul ar urma să fie gata în 12 luni de la emiterea autorizației de construire.