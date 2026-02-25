În perioada 26 februarie – 4 martie, la nivel național, are loc Săptămâna Protecției Civile. Cu acest prilej, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu desfășoară o serie de activități dedicate informării și educării populației, dezvoltării culturii preventive și creșterii nivelului de conștientizare în rândul cetățenilor.
Reprezentanții instituției transmit că, prin aceste acțiuni, își propun să contribuie la formarea unei societăți mai conștiente, mai pregătite și mai sigure.
“Protecția civilă înseamnă pregătire, responsabilitate și grijă față de oameni. Pregătirea salvează vieți. Vă așteptăm alături de noi! Învățăm împreună cum să reacționăm corect pentru a fi în siguranță.” transmite ISU SIBIU
Programul activităților:
- 26.02 – Exerciții de evacuare la sediile Consiliul Județean Sibiu și Primăria Municipiului Sibiu;
- 27.02 – Acțiune de informare preventivă la Shopping City Șelimbăr;
- 28.02 – Acțiune de informare preventivă la Promenada Mall Sibiu;
- 28.02 – Ziua Porților Deschise la toate subunitățile ISU Sibiu, cu excepția sediului de pe strada Vasile Cârlova din Sibiu;
- 02-04.03 – Lecții deschise și exerciții de evacuare în unități de învățământ din județ;
- 04.03 – „Miercurea Alarmelor”, eveniment dedicat verificării și conștientizării semnificației semnalelor de alarmare publică.
Ultima oră
- Îngrijorare printre angajații Aumovio din Sibiu din cauza concedierilor: compania vine cu lămuriri importante acum 14 minute
- Idei de design pentru solarii care să îmbunătățească productivitatea legumelor tale acum 35 de minute
- Sfârșit tragic: Un bărbat din Blăjel a murit după ce a fost bătut la chef de ziua lui acum o oră
- Pompierii se ”antrenează”: exerciții de evacuare la sediile primăriei Sibiu și Consiliului Județean acum o oră
- ”Sete” la ACS Mediaș începerea campionatului: ”Simt dorință mare de victorie” acum 2 ore