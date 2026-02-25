pompierii se ”antrenează”: exerciții de evacuare la sediile primăriei sibiu și consiliului județean

În perioada 26 februarie – 4 martie, la nivel național, are loc Săptămâna Protecției Civile. Cu acest prilej, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu desfășoară o serie de activități dedicate informării și educării populației, dezvoltării culturii preventive și creșterii nivelului de conștientizare în rândul cetățenilor.

Reprezentanții instituției transmit că, prin aceste acțiuni, își propun să contribuie la formarea unei societăți mai conștiente, mai pregătite și mai sigure.

“Protecția civilă înseamnă pregătire, responsabilitate și grijă față de oameni. Pregătirea salvează vieți. Vă așteptăm alături de noi! Învățăm împreună cum să reacționăm corect pentru a fi în siguranță.” transmite ISU SIBIU

Programul activităților: