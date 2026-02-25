psd sibiu: „tinerii social-democrați au intrat în parlament!” / foto

Deputatul Bogdan Trif, președintele PSD Sibiu, a transmis un comunicat de presă prin care anunță cu mândrie că tinerii social-democrați din Sibiu au pătruns în Parlamentul României.

Într-un gest de apropiere față de viitorii lideri politici, 50 de tineri au fost primiți la Palatul Parlamentului, unde au avut ocazia să descopere atât arhitectura impresionantă, cât și responsabilitățile uriașe pe care le presupune munca legislativă.

Pentru mulți dintre ei, a fost prima vizită într-o instituție care modelează legile țării, iar experiența a fost mai mult decât un simplu tur: tinerii au participat activ, au pus întrebări și au dezbătut idei, arătând interes real pentru procesul legislativ.

Redăm comunicatul de presă

“Am avut bucuria de a primi în vizită, la Parlamentul României, 50 de tineri social-democrați din Sibiu, viitori lideri și oameni implicați ai comunităților lor.

Pentru mulți dintre ei, a fost prima dată când au trecut pragul Palatului Parlamentului. Impresionați în primul rând de arhitectura spectaculoasă a clădirii, au descoperit și responsabilitatea uriașă pe care o presupune munca legislativă.

Vizita nu a fost doar un tur al sălilor și al istoriei, ci o experiență care i-a adus mai aproape de procesul legislativ și de mecanismele prin care se construiesc legile unei țări.

Fiind deja „mici politicieni”, au intrat rapid în atmosferă, au pus întrebări, au dezbătut idei și s-au declarat motivați să învețe, să muncească și, într-o zi, să ajungă chiar ei în postura de a face legi pentru România.

Cred cu tărie în energia și determinarea tinerei generații. Viitorul politicii românești este pe mâini bune!” transmite PSD Sibiu