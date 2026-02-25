“releul” a făcut prăpăd printre șoferi pe dn1 la sibiu: sute de amenzi și permise suspendate / foto

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au desfășurat, în cursul zilei de ieri, o amplă acțiune în sistem integrat de tip „RELEU” pe sectorul de drum DN1, timp de patru ore.

Obiectivul principal al acțiunii a fost reducerea riscului rutier, fiind vizate principalele cauze generatoare de accidente: nerespectarea regimului legal de viteză, depășirile neregulamentare, neacordarea de prioritate și conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În urma controalelor efectuate în județul Sibiu, polițiștii au aplicat 128 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 34 au fost pentru depășirea limitei legale de viteză, 6 pentru neportul centurii de siguranță și una pentru depășire neregulamentară. Alte 66 de sancțiuni au fost aplicate pentru diferite abateri, dintre care 21 au vizat nerespectarea timpilor de conducere.

Ca măsuri complementare, au fost reținute 5 permise de conducere și retrase 5 certificate de înmatriculare, până la remedierea deficiențelor constatate. De asemenea, cu sprijinul RAR, au fost verificate din punct de vedere tehnic 15 vehicule.

Totodată, polițiștii au efectuat peste 55 de testări pentru depistarea consumului de alcool și o testare pentru identificarea consumului de substanțe psihoactive.

Reprezentanții IPJ Sibiu reamintesc participanților la trafic importanța respectării regulilor de circulație și a regimului legal de viteză. O clipă de neatenție poate avea consecințe dramatice, iar conduita preventivă poate salva vieți.