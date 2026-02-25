sala thalia, ”interzisă” pentru concerte cu mari orchestre: scena este prea mică / video

Managerul Filarmonicii de Stat Sibiu, Cristian Lupeș, a susținut miercuri, 25 februarie, o conferință de presă în care a prezentat activitatea instituției din ultimii patru ani și a trasat liniile proiectelor viitoare. Printre temele fierbinți s-au numărat deficitul de personal artistic și limitările tehnice ale sălii de concerte.
În cadrul întâlnirii cu presa, Cristian Lupeș a abordat direct una dintre cele mai sensibile probleme ale instituției: numărul de artiști raportat la ambițiile repertoriale ale unei filarmonici moderne. Acesta a explicat dualitatea rolului său, oscilând între viziunea dirijorului care își dorește o orchestră masivă și responsabilitatea managerului care trebuie să se încadreze în bugete și spații fizice limitate.
Între dorința artistică și realitatea administrativă
Întrebat despre necesitatea suplimentării schemei de personal, Lupeș a subliniat că, deși din punct de vedere artistic nevoia este certă, decizia finală nu îi aparține în totalitate.
„Într-adevăr, orchestra are nevoie de mai mulți artiști. Dar aș vrea foarte mult să nu tăiați din context. Pe de altă parte, decizia asupra statului de funcții, din punct de vedere managerial, acum nu îmi aparține. Știți foarte bine că statul de funcții se votează în plenul Consiliului Județean”, a precizat managerul.
Scena de la sala Thalia, prea mică
O problemă inedită ridicată de managerul Filarmonicii este dimensiunea scenei de la Sala Thalia. Conform acestuia, chiar dacă instituția ar avea fonduri pentru a angaja zeci de muzicieni noi, spațiul fizic ar deveni un impediment major pentru desfășurarea activității în condiții optime.
„Avem o scenă de anumite dimensiuni. Oricât de mult mi-ar plăcea să programăm simfonii de Mahler, Bruckner sau Șostakovici, scena nu ne ajunge. Este destul de mică pentru o activitate simfonică de mare anvergură. Când punem o orchestră mare, se generează un mare disconfort; muzicienii nu mai au loc, stau înghesuiți”, a explicat Lupeș.
Nu exclude pericolul reducerii de personal
Managerul a subliniat că mai mulți artiști nu înseamnă doar un volum mai mare de sunet, ci și o bogăție de idei și creativitate. Totuși, prioritatea momentului a fost salvarea posturilor existente în contextul economic actual.
Citește și- Concedieri la Filarmonica Sibiu: Consiliul Județean a aprobat, iar 9 posturi se desființează
„Mă bucur că în momentul ăsta putem să susținem contractele tuturor. Știți foarte bine că am trecut printr-un mare pericol și l-am evitat. Pe măsură ce vom vedea care sunt bugetele locale și naționale, vom ști în ce măsură acest aspect poate fi păstrat sau poate avea alte evoluții”, a concluzionat Cristian Lupeș.
