schimbări în legislația rutieră: reguli mai stricte pentru șoferii peste 70 de ani

Parlamentul României a aprobat un proiect care modifică legislația rutieră, prelungind valabilitatea permiselor de conducere pentru categoriile și subcategoriile ușoare și introducând reguli speciale pentru șoferii seniori.

Inițiativa, susținută de Comisia pentru Transporturi și Infrastructură, urmărește reducerea birocrației și creșterea siguranței în trafic.

Ce se schimbă pentru șoferi:

Permisele pentru categoriile AM, A1, A2, A, B, B1, BE și Tr1 vor fi valabile 15 ani, față de 10 ani anteriori. Aceasta reduce numărul drumurilor la ghișee și costurile asociate reînnoirii.

Șoferii peste 70 de ani vor avea permisele valabile 5 ani, cu controale medicale și examinări teoretice mai frecvente, pentru prevenirea accidentelor cauzate de probleme de sănătate sau scăderea reflexelor.

Permisele pentru categoriile profesionale (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE) rămân valabile 5 ani.

Avantaje:

Reducerea birocrației și a costurilor pentru șoferi

Alinierea la standardele europene

Mai multă flexibilitate pentru șoferii categoriilor ușoare

Etapele următoare:

Proiectul va fi transmis către comisiile sesizate pentru raport comun și ulterior dezbătut în plen. Potrivit oficialilor, legea ar putea fi adoptată până la finalul sesiunii parlamentare din primăvara anului 2026.

Lucian Bode, președintele Comisiei pentru Transporturi, a declarat:

„Este un echilibru între libertatea de a conduce și responsabilitatea față de toți participanții la trafic. România se aliniază practicilor europene și face un pas clar spre debirocratizare și prevenție.”

Această modificare reprezintă un pas semnificativ în modernizarea legislației rutiere din România, adaptând regulile la nevoile șoferilor și la contextul actual.