selecție riguroasă de proiecte la maratonul internațional sibiu: 48 selectate, iar alte 8 au fost respinse

Maratonul Internațional Sibiu ajunge anul acesta la cea de-a 15‑a ediție, iar datoria noastră este să descoperim cum anii nu diluează implicarea, ci din contră, consolidează o responsabilitate profundă în rândul celor care contribuie la dezvoltarea comunitară a județului Sibiu.

Ca Fundație Comunitară, facem acest lucru pentru a susține proiecte care răspund nevoilor comunității și pentru a transforma resursele disponibile în rezultate palpabile și durabile. De-a lungul anilor, am construit și consolidat procese tot mai solide, menite să asigure rolul nostru de garant al încrederii dintre comunitate, donatori și organizațiile implicate. Astfel, pentru a deveni eligibile și pentru a fi selectate să participe la Maratonul Internațional Sibiu, proiectele trebuie să respecte o serie de rigori importante și să parcurgă cu succes mai multe etape de selecție, pe care le prezentăm mai jos.

Despre proces – grijă, transparență, inovație

De peste 15 ani creștem și îmbunătățim acest proces, păstrându-i principiile de bază, dar adaptându-l permanent pentru a ține pasul cu comunitatea noastră în continuă mișcare și pentru a asigura o selecție cât mai corectă și obiectivă a proiectelor.

Primul pas a fost deschiderea apelului către aplicanți și, pentru a oferi mai mult timp de reflecție și pregătire, am extins perioada de aplicare la șase săptămâni. Fiecare propunere a avut astfel spațiul necesar pentru a fi conturată cu atenție. Următoarele 3 săptămâni au fost dedicate consultărilor interne, în cadrul cărora directoarea de grantmaking, directoarea de dezvoltare și directoarea financiară a Fundației Comunitare Sibiu au lucrat îndeaproape cu aplicanții care s-au înscris la consultări. Noutatea acestei ediții a constat în consultări specifice demersului de comunicare, organizate împreună cu coordonatorul de comunicare al fundației, pentru a facilita fundraisingul și a consolida capacitatea proiectelor de a mobiliza sprijinul comunității. Am invitat toate organizațiile și grupurile de inițiativă să participe la aceste consultări.

Reamintim că participarea precedentă la Maraton nu garantează automat un loc pentru niciun aplicant; calitatea aplicației și sustenabilitatea implementării au fost și rămân criterii esențiale în selecție, iar rezultatele nu reprezintă o privire de ansamblu asupra implicării organizațiilor în comunitate, ci o evaluare tehnică și calitativă despre aplicația specifică depusă. Astfel garantăm tuturor aplicanților șanse egale, iar evaluarea pornește dintr-un punct comun, corect și transparent.

Despre Jurizare – pentru perspective diverse și evaluări riguroase

Perioada de jurizare a durat două săptămâni. Juriul, compus din membri din diverse medii ale comunității, respectiv Adrian Tibu, manager Teatrul pentru Copii și Tineret GONG, Andreea Mănăstirean, coordonator proiecte educaționale, Cătălin Băcilă, manager de produs, Claudiu Bozdoghină, cofondator Pixel Solutions & Papervee, Cosmin Marcu, Asociația Culturală Play, Denisa Bar, manager de proiecte, Teatrul Național Radu Stanca și vicepreședinte Youth DiVision Sibiu, Oana Pavăl, arhitect, Marius Dicoiu, regional manager Kiss, Magic, Rock FM, Nancy Panța, antreprenor și cadru didactic și Ioana Leca, consultant pe scriere de proiecte cu finanțare nerambursabilă, a evaluat fiecare cauză prin lentile multiple, asigurând o perspectivă complexă asupra relevanței, inovării și fezabilității propunerilor. Ne-am concentrat pe cauzele care propun soluții clare, măsurabile și sustenabile pentru probleme identificate de aplicanți.

Dorim să menționăm faptul că, pentru a păstra integritatea procesului, membrii juriului care au avut proiecte înscrise nu au notat propriile aplicații; juriul a fost organizat în două grupuri, iar distribuția dosarelor a ținut cont de acest principiu de evitare a conflictului de interese, asigurând o evaluare corectă și imparțială.

Despre comunicare și dezvoltare organizațională prin comunicare, respect și feedback

Grija și respectul ne determină ca cei care nu ajung în selecție să fie printre primii care primesc feedback, uneori chiar înainte de anunțul public. Știm cât de greu e să afli dintr-o postare că nu ai fost selectat, așa că oferim feedback constructiv din partea juriului, cu explicații clare și direcții de îmbunătățire, pentru ca aplicanții să se întărească și să revină mai puternici la edițiile viitoare.

Despre responsabilitate socială prin raportare și monitorizare

Echipa de grantmaking a Fundației Comunitare Sibiu asigură un cadru de raportare și monitorizare menit să garanteze că fondurile strânse prin efortul comunității își ating scopurile. Funcționalitatea Maratonului ca fond de dezvoltare comunitară sustenabilă este esențială pentru noi: urmărim impactul pe termen lung, transparența și consolidarea capacității organizațiilor implicate.

Rezultatele etapei de selecție a Maratonului Internațional Sibiu 2026:

Număr total de aplicații depuse: 60

Număr total de aplicații neeligibile: 4

Număr total de aplicații conforme și eligibile transmise spre jurizare: 56

Număr total de cauze neselectate în cadrul procesului de jurizare : 8

Număr total de cauze selectate în cadrul procesului de jurizare: 48

Lista completă în ordinea punctajului acordat de juriul independent.

Lista proiectelor selectate: Asociația / Grup de inițiativă Numele proiectului 1 Asociația Culturală PLAY Săptămâna Muzicii Rock în Școală 2 Asociația „Clubul Sportiv Comunitar SIBIU” JoyRide – Plimbă Bucuria 3 Asociația Organizația Voluntarilor SMURD Sibiu Endoscop pentru intubații dificile pentru SMURD Sibiu 4 Sibiu cu Demnitate (powered by Pe Stop) Maraton educațional: Sibiu cu demnitate 5 Asociația pentru Protecția Animalelor și a Naturii Animal Life Maraton pentru Viață: Salvăm, Tratăm, Sterilizăm 6 Asociația Capital Cultural Semn că Însemni: Laboratorul Emoțiilor – De la Adolescenți la Părinți 7 Asociația Prichindeii Caragiale Ghiozdane mai ușoare la Caragiale 8 Asociația We Help! WeHelp Hospice – Mai puțină durere! 9 Asociația Elijah Inițiativa Socială Ruth Zenkert Talente fără Instrumente – Instrumente pentru copiii care nu le au! 10 Asociația De Poveste EU POT 2.0 – terapie pentru copiii și tinerii instituționalizați 11 Fundația Polisano „Nu mi-e frică de medic!” – Proiect de susținere psiho-emoțională a copiilor internați la Spitalul de Pediatrie Sibiu – ediția II 12 Grupul de inițiativă: Un calculator, o șansă în viață Un calculator, o șansă în viață 13 Asociația PRIETENII NATURII PAȘI MICI SPRE MUNȚII MARI 14 Asociația Învățătorilor din Sibiu AIS Tabăra învățătorilor debutanți 15 Asociația OMIE OMIE. Spațiu liber pentru idei fără bariere – Ed. II 16 Asociația Wild Help – Pentru Salvarea Animalelor Sălbatice SĂ FIE… APĂ!! 17 Asociația Doobeegood O săptămână care schimbă viitorul: Școala de vară Doobeegood pentru 50 de copii din Iacobeni 18 Asociația Club Sportiv Montan Sibiu Primii pași pe munte în alergare 19 Asociația Drag De Bine În tabăra copiilor care merită văzuți 20 Diakoniewerk International Împreună fără bariere 21 Asociația Părinților Școala Gura Râului Sport cu respect pentru copii 22 Asociația SOS Satele Copiilor România Clasa Verde pentru SOS Satul Copiilor Cisnădie 23 Asociația Micii Exploratori Privirea SUS, Ecranul JOS #CreștemAfară 24 Asociația Prietenii Mocăniței Pavaj pe peron 25 Grup de Inițiativă Împreună pe strada Poștei Livrăm arhitectură pe strada Poștei 26 Asociația Pro Palatul Copiilor Sibiu Primul ajutor salvează vieți 27 Grădina pedagogică Charlotte Dietrich Grădina pedagogică școlară – educație cu rădăcini 28 Asociația DE AUZIT AUZITe în școală – teatru sonor pentru adolescenți 29 Asociația T.E.O Sibiu SMILEY HOOPS – CAMPIONII ZÂMBETULUI 30 Grupul de inițiativă Sibiul Pedalează Sibiul Pedalează – educație și siguranță prin ciclism montan pentru copii 31 Asociația PAN – Protecția animalelor și a naturii Adăposturi pentru pisicile fără stăpân 32 Grupul de inițiativă Profesori creativi Școala Ocna FM 33 Grup de inițiativă – Profesorii dinamici de la Școala Primară Andreiană Știința în mișcare – din alegători, cercetători, la Școala Andreiană 34 Asociația de părinți „Speranța 2015” Clubul de Robotică „Robi 8” al Școlii Gimnaziale Nr. 8 Sibiu 35 Casa Voluntarilor pentru patrimoniu Cu fațada facem strada! 36 Fundația Un copil, o speranță, acronim UCOS Copiii cu autism – terapii într-un mediu ambiant adecvat 37 Asociația Youth DiVision Sibiu AltFEL – experiențe de artă alternativă pentru tineri 38 Grupul de inițiativă al Școlii Gimnaziale Radu Selejan Dă culoarea echipei tale! 39 Sibiu International Friends Vrem să învățăm limba română – Partea a III-a 40 Asociația Hai din pantofi în bocanci Ziua porților deschise la castel 41 Școala Gimnazială „Samuil Micu” Sadu Reading Hub – Foișor pentru lectură și relaxare 42 APAR Roșia Loc de joacă pentru copiii din Roșia 43 ASOCIAȚIA PĂRINȚI GRĂDINIȚA NR. 28 SIBIU START LA JOACĂ! TURNUL DE SUB STEJAR! 44 ASOCIAȚIA SATUL ÎNVAȚĂ Mini-Școala de Vacanță – 5 zile de învățare, joc și joacă, dedicate copiilor între 7 și 12 ani de pe Valea Hârtibaciului 45 Asociația „Aripi pentru Succes” Clase Deschise 46 Asociația Cresus Pauza care inspiră 47 Asociația Prietenii Școlii Tălmaciu Siguri la Școală 48 Grupul de inițiativă SYNC Tabără de Filmmaking Sibiu Proiecte neselectate: Asociația / Grup de inițiativă Numele proiectului 1 Grupul de Inițiativă HUBD Lab EDU-TRANZIȚIE SIBIU: Părinți pregătiți pentru trecerea copilului de la grădiniță la școală 2 Organizația Națională Cercetașii României – Filiala Turre Pitz Mediaș Exploratori în natură – Educație, sănătate și aventură 3 Asociația „SUPORT – Prevenim prin educație” STOP – Bullying în școala mea 4 Asociația pentru Sat Colorat Rețeta: vino la sat! 5 Asociația Savori de Roză Livezi Comunitare – un gest mic care unește, transformă și hrănește comunități 6 Asociația CEPIT Casa Predicatorului Hosman 7 Asociația Sus Inima RUN FOR CANCER CARE – Centrul de suport oncologic Sibiu 8 ASOCIAȚIA ÎMPREUNĂ PENTRU ȘCOALA 13 SIBIU GRĂDINA STĂRII DE BINE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 ETAPA Proiecte neeligibile: Asociația / Grup de inițiativă Numele proiectului 1 Asociația Transilvania Tattoo Club Kastenholz Gym 2 Fundația DR. CLAUDIU MATEI Dr.Claudiu Matei & Cibinium – Sport pentru Speranță 3 Asociația Love Light Romania Sanctuary Summer Holiday 4 Asociația “Neurochirurgie Sibiu” Tratamentul modern al patologiei coloanei cervicale

Proiectele au fost selectate în baza grilei de evaluare a juriului și nu reflectă o evaluare generală a activității sau a intențiilor organizațiilor și grupurilor de inițiativă.



În cadrul Maratonului Internațional Sibiu, cel mai mare eveniment de fundraising prin alergare din România, reunim anual o comunitate extinsă de organizații, alergători, donatori și parteneri care contribuie împreună la binele comun. Fundația Comunitară Sibiu rămâne alături de organizațiile participante pe tot parcursul procesului, oferindu-le sprijin și ghidare în fiecare etapă, pentru ca acestea să își atingă potențialul și să reușească să ajungă la cea mai bună versiune a proiectelor lor. Pentru informații suplimentare și următoarele etape, vă rugăm să ne contactați: comunicare@fundatiacomunitarasibiu.ro