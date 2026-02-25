”sete” la acs mediaș începerea campionatului: ”simt dorință mare de victorie”

ACS Mediaș dispută primul meci oficial al anului vineri, 27 februarie, de la ora 14.00, pe ”8 Mai”, cu Gilortul Tg. Cărbunești.

Medieșenii reiau Liga 3 cu obiectiv clar, să prindă play-off-ul. Echipa lui Cosmin Vâtcă este favorită în primul meci al anului, cel de la Mediaș, cu ultima clasată, Gilortul Tg, Cărbunești.

”În sfârșit vin si meciurile oficiale, după o lungă perioadă de pregătire. A fost o perioadă grea, dar și utilă, miercuri am făcut primul antrenament pe iarbă, încercăm și mâine. Este un meci greu, pentru că este primul, știm că Gilortul s-a întărit, avem experiență din meciurile trecute, nu e simplu să joci cu aceste formații. Sperăm să avem un ritm bun, elan și dorință avem, suntem pregătiți să dăm totul” a spus antrenorul Cosmin Vâtcă, într-o conferință de presă susținută miercuri, la Mediaș.

”Ne dorim în play-off”

Fostul portar al Gazului Metan este optimist, mai ales că șansele echipei sale la play-off sunt mari. ”Îi simt foarte bine pe băieți, s-au pregătit bine, am avut niște amicale foarte bune. Ei ca și grup au forță, cred că acesta este atuul nostru. Ne dorim în play-off, asta am pregătit toată iarna, mental, fizic, sperăm să și reușim, ne batem cu 2-3 echipe pentru play-off. Vom face tot posibilul să prindem play-off-ul, dacă nu, nu este o tragedie, continuăm campionatul. Avem șanse destul de mari la play-off, dar dacă vineri nu luăm toate punctele, o să fie foarte greu, celelalte echipe au un program mai accesibil” a mai afirmat Vâtcă.

Cristi Avram: ”Victoria este obligatorie”

Căpitanul echipei de pe malul Târnavei Mari, Cristi Avram se așteaptă ca gazonul precar de pe ”8 Mai” să pună probleme.

”Victoria este obligatorie vineri, sperăm să scoatem maxim din acest meci. Terenul va fi greu, iar Gilortul luptă până în ultimul minut, ne amintim și în tur, la ei, am câștigat în minutul 90. Abia așteptăm cu toții să înceapă campionatul, trebuie să dăm totul” a punctat fundașul medieșenilor.

ACS a iernat pe locul 4 în serie, cu 28 de puncte din 17 de meciuri. Primele două clasate, Vâlcea (32 puncte) și Lupeni (35 puncte) sunt sigure de play-off. Pentru celelalte două locuri se mai bat Fărcășești (29 puncte) și Jiul Petroșani (27 puncte).