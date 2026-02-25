Un bărbat din Blăjel a murit la Spitalul Județean din Sibiu, acolo unde fusese internat zilele trecute în stare gravă, în urma unei bătăi. Omul a fost agresat la cheful organizat cu ocazia zilei sale de naștere.
Sibianul a organizat un chef, în 17 februarie, cu ocazia zilei de naștere. La un moment dat, unul dintre cei invitați la petrecere l-ar fi lovit cu pumnul la nivelul feței, moment în care omul a căzut și s-a lovit la cap. Potrivit surselor Ora de Sibiu, bărbatul agresat a mers la spital abia trei zile mai târziu, dar starea lui se agravase, astfel că a intrat în comă.
În cursul zilei de 24 februarie, bărbatul a murit pe patul de spital.
Evenimentul a fost reclamat la poliție în 20 februarie, cazul fiind instrumentat acum de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, fiind efectuate cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de loviri cauzatoare de moarte.
Ultima oră
- Îngrijorare printre angajații Aumovio din Sibiu din cauza concedierilor: compania vine cu lămuriri importante acum 13 minute
- Idei de design pentru solarii care să îmbunătățească productivitatea legumelor tale acum 34 de minute
- Sfârșit tragic: Un bărbat din Blăjel a murit după ce a fost bătut la chef de ziua lui acum o oră
- Pompierii se ”antrenează”: exerciții de evacuare la sediile primăriei Sibiu și Consiliului Județean acum o oră
- ”Sete” la ACS Mediaș începerea campionatului: ”Simt dorință mare de victorie” acum 2 ore