sfârșit tragic: un bărbat din blăjel a murit după ce a fost bătut la chef de ziua lui

Un bărbat din Blăjel a murit la Spitalul Județean din Sibiu, acolo unde fusese internat zilele trecute în stare gravă, în urma unei bătăi. Omul a fost agresat la cheful organizat cu ocazia zilei sale de naștere.

Sibianul a organizat un chef, în 17 februarie, cu ocazia zilei de naștere. La un moment dat, unul dintre cei invitați la petrecere l-ar fi lovit cu pumnul la nivelul feței, moment în care omul a căzut și s-a lovit la cap. Potrivit surselor Ora de Sibiu, bărbatul agresat a mers la spital abia trei zile mai târziu, dar starea lui se agravase, astfel că a intrat în comă.

În cursul zilei de 24 februarie, bărbatul a murit pe patul de spital.

Evenimentul a fost reclamat la poliție în 20 februarie, cazul fiind instrumentat acum de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, fiind efectuate cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de loviri cauzatoare de moarte.