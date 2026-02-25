shopping city sibiu sărbătorește primăvara prin două târguri dedicate mărțișorului și lunii femeii

Shopping City Sibiu marchează noul sezon al primăverii prin două evenimente speciale dedicate Mărțișorului și Lunii Femeii. Astfel, vizitatorii sunt așteptați în perioada 24 februarie – 1 martie laTârgul de Mărțișor din galeria comercială, urmat de Târgul Cadourilor de Primăvară, care va avea loc între 1 și 8 martie.

Cele două târguri aduc în prim-plan creații unice, realizate manual, fiind ideale pentru a celebra începutul primăverii prin cadouri speciale. Acestea se vor desfășura zilnic, între orele 10:00 și 22:00, în zona magazinelor Humanic până la Pepco, Smyk și Noriel, cu acces gratuit.

Târgul de Mărțișor, din perioada 24 februarie – 1 martie, propune o selecție variată de accesorii colorate, mărțișoare unice și realizate manual, aranjamente florale, lumânări parfumate, flori uscate și obiecte decorative atent lucrate, fiecare piesă păstrând autenticitatea meșteșugului handmade. Atmosfera începutului de sezon transformă galeria centrului comercial într-un spațiu în care elementele tradiționale se îmbină armonios cu accentele de design contemporan.

În continuarea sărbătoririi lunii martie, Târgul Cadourilor de Primăvară le aduce vizitatorilor, în perioada 1- 8 martie, idei inspirate de cadouri pentru a marca Luna Femeii cu un plus de culoare și creativitate. Artizanii locali și nu numai au pregătit o gamă largă de produse realizate manual, potrivite pentru toate vârstele și tipurile de preferințe.

Prin organizarea celor două târguri, Shopping City Sibiu susține spiritul antreprenorial local, oferindu-i întregii comunității ocazia de a se bucura de primăvară prin cadouri cu poveste.

Mai multe informații despre evenimentele Shopping City Sibiu pot fi găsite pe site-ul oficial și pe paginile de Facebook și Instagram ale centrului comercial.

Despre Shopping City Sibiu

Cu o suprafaţă totală închiriabilă de 83.000 mp, Shopping City Sibiu este cel de-al treilea parc de profil din România şi cea mai importantă zonă comercială din oraş, atât ca dimensiune, cât şi ca mix al retailerilor ancoră: două hypermarket-uri Auchan şi respectiv, Carrefour, Mobexpert, Leroy Merlin, Altex, Flanco, Decathlon, Hervis, Reserved, Sinsay, Half Price, H&M, C&A, Deichmann, CCC, Humanic, Douglas, DM, Mohito, Cropp, House, Mizar, Triumph, Penti, Teilor, Smyk și Noriel, Lensa, Pandora sau hiperfarmacia Dr. Max.

Shopping City Sibiu a intrat în 2018 într-un amplu proces de modernizare și extindere, ce a fost finalizat, în primăvara anului 2019, cu un nou nivel, dedicat foodcourt-ului, cinema-ului Cineplexx și noii săli de fitness STAY FIT.

În ansamblul său, parcul comercial reuneşte un mix de retaileri reprezentativi internaţionali şi locali, care definesc Shopping City Sibiu drept principala destinaţie de shopping din oraș si împrejurimi pentru familii.

În 2021 Shopping City Sibiu a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel acces la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în toate cele 15 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România. Înrolarea în program este gratuită, SPOT poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.

Shopping City Sibiu este situat la 5 minute de centrul oraşului, lângă DN1 şi dispune de 1.600 locuri de parcare.

