sibiul îl comemorează pe radu stanca: seară literară cu recitaluri și lansări de carte

Casa de Cultură a Studenților Sibiu, împreună cu Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Sibiu, Cenaclul „Radu Stanca” și Asociația „Liga Culturală Sibiu”, invită publicul sibian la o reuniune literară dedicată comemorării poetului Radu Stanca, una dintre personalitățile marcante ale culturii române.

Evenimentul va avea loc vineri, 27 februarie, începând cu ora 17:00, la Casa de Cultură a Studenților Sibiu, situată pe Calea Dumbrăvii nr. 34A.

Programul manifestării cuprinde o comunicare intitulată „Radu Stanca și muza sa, Doti – un cuplu de legendă”, susținută de scriitoarea Anca Sîrghie, care va evoca dimensiunea umană și creatoare a poetului. Va urma un recital poetic susținut de actorii Geraldina Basarab și Cătălin Neghină, ce va readuce în fața publicului versurile lui Radu Stanca și ale contemporanilor săi.

În cadrul reuniunii va avea loc lansarea numărului 258, februarie 2026, al revistei „Rapsodia”, prezentat de dl. Ovidiu Repede, secretar de redacție. Publicul se va putea bucura și de un moment folcloric intitulat „Obiceiuri de primăvară din Transilvania”, prezentat de dna. Paraschiva Drăgoi, care va ilustra bogăția tradițiilor populare din zona noastră.

Seara literară include, de asemenea, lansarea cărții „Titești–Vâlcea” de Ion Talpoș, volum dedicat satului românesc și memoriei locurilor natale. În final, poeții Cenaclului „Radu Stanca” vor lua cuvântul, oferind un dialog deschis cu publicul și lecturi din creațiile proprii.

Moderatorul reuniunii este dl. Ioan Gligor Stopiță, care va asigura legătura între momentele programului și intervențiile invitaților. Intrarea este liberă, organizatorii dorindu-și o participare cât mai numeroasă a studenților, a oamenilor de cultură și a tuturor celor care prețuiesc literatura și memoria poetului Radu Stanca.

„Prin această reuniune literară dedicată lui Radu Stanca dorim să reafirmăm atașamentul nostru față de valorile culturii române și față de memoria unor creatori care au marcat identitatea spirituală a Sibiului. Ne propunem să menținem un dialog deschis între generații, să încurajăm tinerii să descopere literatura și să transformăm astfel de întâlniri într-o tradiție vie a orașului. Le mulțumim tuturor invitaților și iubitorilor de literatură pentru interes și sprijin și îi asigurăm că vom continua astfel de inițiative culturale care să onoreze trecutul și să inspire viitorul.” – declară organizatorii