situația virozelor la sibiu: gripa în declin, pneumopatiile rămân la nivel ridicat

În săptămâna 8 de monitorizare a infecțiilor virale se observă primele semne ale primăverii. Numărul cazurilor de gripă a scăzut semnificativ, iar infecțiile de căi respiratorii superioare sunt în ușoară scădere.
Totuși, pneumopatiile rămân ridicate și continuă să afecteze în special persoanele vârstnice.
Datele colectate indică o scădere generală a numărului de îmbolnăviri comparativ cu săptămânile anterioare, însă formele severe de boală persistă în rândul grupurilor vulnerabile. Internările au fost înregistrate mai ales la sugari și la persoane în vârstă, ceea ce subliniază necesitatea monitorizării și prevenției în continuare.
Gripă
În perioada 16-22 februarie, în județul Sibiu au fost raportate 42 de cazuri de gripă, dintre care 8 confirmate prin laborator cu virus gripal de tip A (5 femei și 3 bărbați, cu vârste între 55 și 92 de ani). Internarea a fost necesară în 8 cazuri, în special pentru vârstnici și sugari. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, se înregistrează cu 315 îmbolnăviri mai puține.
|Grupă de vârstă
|0-1
|2-4
|5-14
|15-49
|50-64
|>65
|Cazuri
|3
|6
|5
|7
|6
|15
|Internări
|2
|0
|1
|0
|1
|4
|% Internări
|7,14%
|14,28%
|11,90%
|16,66%
|14,28%
|35,71%
Infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS)
Au fost raportate 1.672 cazuri, în scădere față de săptămâna precedentă cu 244 de cazuri și cu 949 față de aceeași perioadă a sezonului trecut. Internările reprezintă 2,09%, majoritatea fiind sugari sub un an.
|Grupă de vârstă
|0-1
|2-4
|5-14
|15-49
|50-64
|>65
|Cazuri
|133
|245
|476
|575
|99
|99
|Internări
|21
|7
|4
|3
|0
|0
|% Internări
|7,95%
|14,65%
|28,46%
|34,38%
|5,92%
|5,92%
Pneumopatii
În săptămâna 8 au fost raportate 430 cazuri, cu o ușoară scădere față de săptămâna trecută (462 cazuri). Internările au rămas ridicate, 36,74%, afectând în special persoanele vârstnice.
|Grupă de vârstă
|0-1
|2-4
|5-14
|15-49
|50-64
|>65
|Cazuri
|42
|58
|44
|91
|70
|125
|Internări
|34
|23
|6
|16
|23
|56
|% Internări
|9,76%
|13,48%
|10,23%
|21,16%
|16,27%
|36,74%
De la începutul sezonului gripal, s-au înregistrat:
- 2.315 cazuri de gripă (161 confirmate prin laborator)
- 31.095 de infecții acute ale căilor respiratorii superioare
- 6.828 de pneumopatii
