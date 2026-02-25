guvernul adoptă reformele: se desființează peste 6.400 de posturi din administrație, permisul auto suspendat pentru amenzi neplătite

Guvernul a aprobat, în ședința de marți seara, 24 februarie 2026, un pachet amplu de reforme administrative și măsuri pentru întărirea disciplinei fiscale, care prevede desființarea a peste 6.400 de posturi din administrația publică și introducerea suspendării permisului de conducere pentru șoferii care nu își achită amenzile în termenul stabilit de lege.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, la finalul ședinței de guvern, că măsurile fac parte dintr-un program mai amplu de restructurare a aparatului de stat și de reducere a cheltuielilor bugetare.

„Astăzi am adoptat un pachet de reforme necesare pentru a face administrația mai suplă și mai eficientă. România nu își mai permite un aparat public supradimensionat și costuri care nu se justifică prin servicii mai bune pentru cetățeni”, a afirmat premierul.

Peste 6.400 de posturi desființate

Potrivit șefului Executivului, reorganizarea vizează atât posturi ocupate, cât și posturi vacante din administrația centrală și din instituții aflate în subordinea ministerelor. Reducerile vor fi operate etapizat, în urma unor analize instituționale.

„Nu vorbim despre concedieri arbitrare, ci despre o reașezare a organigramelor. Eliminăm structuri redundante, funcții care se suprapun și posturi care nu sunt esențiale pentru funcționarea instituțiilor”, a precizat Bolojan.

Premierul a subliniat că reforma urmărește creșterea eficienței și reducerea presiunii asupra bugetului de stat, în contextul obiectivului de consolidare fiscală.

Permisul suspendat pentru amenzi neplătite

Un alt capitol important al reformei îl reprezintă modificarea regimului de sancționare pentru neplata amenzilor contravenționale. Conform noilor prevederi, șoferii care nu își achită amenzile într-un termen stabilit de lege riscă suspendarea permisului de conducere până la plata integrală a sumelor restante.

„Nu este normal ca unii cetățeni să ignore obligațiile legale ani la rând. Prin această măsură introducem un mecanism eficient de responsabilizare. Plata amenzilor nu este opțională”, a declarat premierul.

El a precizat că procedura va include notificări prealabile, iar suspendarea permisului va interveni doar după epuizarea termenelor legale și a informărilor către persoanele vizate.

Parte a unui pachet mai amplu de reforme

Șeful Executivului a arătat că măsurile adoptate fac parte dintr-un plan mai larg de reformă administrativă și de îmbunătățire a colectării veniturilor la buget.

„Reforma statului nu mai poate fi amânată. Ne asumăm aceste decizii pentru a construi o administrație modernă, eficientă și responsabilă față de contribuabili”, a mai spus Ilie Bolojan.