tentativă de înșelăciune în numele anaf: ”nu accesați acest link!”

Agenția Națională de Administrare Fiscală a transmis miercuri, 25 februarie, un avertisment pentru contribuabili privind tentative de fraudă realizate prin mesaje false, trimise în numele instituției.
Potrivit ANAF, aceste mesaje conțin un link care imită interfața oficială a Formularului de Contact al ANAF. Prin intermediul acestuia, fraudele urmăresc colectarea de date personale și informații bancare, precum numele băncii, conturi sau solduri.
Reprezentanții ANAF subliniază că instituția nu transmite astfel de mesaje, nu solicită accesarea unor linkuri suspecte și nu cere, prin Formularul Unic de Contact, informații despre conturi sau date bancare.
Contribuabilii sunt sfătuiți să ignore astfel de solicitări și să verifice întotdeauna sursa mesajelor primite.
