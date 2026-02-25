tot mai mulți sibieni predau medicamentele expirate: cantitatea s-a dublat!

Tot mai mulți cetățeni aleg să predea medicamentele expirate în mod responsabil, contribuind astfel la protejarea mediului și a sănătății publice.

Pe parcursul anului trecut, la punctul de colectare a medicamentelor expirate, deschis în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, au fost aduse de către cetățeni 233 de kilograme de astfel de deșeuri. Cantitatea colectată în 2025 este dublă față de anul 2024, când cetățenii au predat spre distrugere aproape 100 de kilograme de medicamente expirate.

Reprezentanții unității medicale atrag atenția asupra riscurilor generate de eliminarea necorespunzătoare a acestor produse. Medicamentele aruncate la gunoi sau în sistemul de canalizare pot contamina solul și apa, devenind un pericol pentru sănătatea comunității.

„Medicamentele expirate sunt considerate deșeuri periculoase. Substanțele active pe care le conțin pot ajunge în apă sau în sol, unde afectează ecosistemele și, indirect, sănătatea oamenilor. Colectarea controlată este esențială pentru a preveni aceste riscuri și pentru a limita poluarea chimică”, a declarat Dr. Maria Hirist, medicul epidemiolog al spitalului.

Inițiativa a avut parte de un răspuns tot mai bun din partea cetățenilor, cantitatea de medicamente colectată de la populație crescând semnificativ în ultimul an.

„Ne bucură faptul că sibienii au înțeles importanța acestui demers, contribuind astfel la protejarea mediului și a sănătății umane. Dacă anul trecut am colectat aproximativ 100 de kilograme de medicamente expirate, anul acesta cantitatea s-a dublat, ajungând la 233 de kilograme. Este un semn clar că responsabilitatea față de mediu și sănătate devine o prioritate pentru comunitate și ne dorim ca acest comportament responsabil să fie menținut și în viitor”, a declarat Cristian Roman, Manager Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Trebuie știut că, potrivit legii, există și o categorie de medicamente care nu pot fi colectate în spital, respectiv cele psihotrope și stupefiante, acestea urmând a fi returnate în farmacii.

Menționăm că și în acest an medicamentele expirate sau neutilizate pot fi preluate de la populație săptămânal, în fiecare zi de joi, între orele 14:00 și 15:00 . Reprezentanții Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, unitate aflată sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu, încurajează populația să verifice periodic trusele de medicamente din locuințe și să predea produsele expirate la punctele autorizate, pentru a preveni riscurile asociate depozitării sau eliminării necorespunzătoare.

