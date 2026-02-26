accident cu 3 mașini la mediaș: două persoane rănite

Polițiștii rutieri și forțele de intervenție medicale SMURD și SAJ intervin joi, 26 februarie, la un accident de circulație produs între trei autoturisme, pe DN 14, la ieșirea din municipiul Mediaș spre Sibiu.

UPDATE 2: Traficul rutier a fost reluat pe ambele sensuri de circulație

UPDATE ORA 13:00 – Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că, în timp ce conducea un autoturism pe DN14, spre Sibiu, la km 50, un bărbat în vârstă de 55 de ani din Târnava, din cauza nepăstrării distanței de siguranță, a intrat în coliziune cu autoturismul din față, condus de un bărbat în vârstă de 48 de ani din Valea Viilor. În urma impactului, vehiculul acestuia a fost proiectat într-un alt autoturism, condus de o femeie de 44 de ani din Mediaș.

Femeia în vârstă de 44 de ani și pasagera sa, o altă femeie în vârstă de 36 de ani, tot din Mediaș, au suferit vătămări corporale și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Din primele informații, persoanele implicate în accident s-au autoevacuat, nefiind rănite grav. Medicii sibieni au început evaluarea victimelor implicate în evenimentul rutier.

Traficul rutier este blocat pe sensul de mers Mediaș – Sibiu.

Starea victimelor

Echipajul SAJ a acordat asistență medicală unei femei în vârstă de 44 de ani, care a suferit un traumatism cranian. Victima a fost transportată la CPU Mediaș în stare stabilă.

O altă femeie, în vârstă de aproximativ 36 de ani, care acuza dureri la nivelul coloanei vertebrale, a fost transportată la la spital de un echipaj SMURD.