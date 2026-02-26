adolescent din șura mare, campion la infracțiuni în trafic: 3 într-o singură noapte

Azi-noapte, 26 februarie, în jurul orei 02:00, polițiștii rutieri au oprit pentru control o motocicletă care se deplasa spre localitatea Șura Mare, pe DN14.

Verificările au arătat că motocicleta era condusă de un tânăr în vârstă de 17 ani, din Șura Mare, și care nu deținea permis de conducere. Mai mult, vehiculul era neînmatriculat.

Testarea alcoolscopică a tânărului a indicat o valoare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, la nivelul Biroului Rutier Sibiu, s-a deschis un dosar de cercetare penală care vizează săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis, respectiv conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

