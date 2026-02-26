Ieri, 25 februarie, în jurul orei 09:00, în localitatea Apoldu de Jos, polițiștii rutieri au oprit pentru control o motocicletă care nu avea montată plăcuța cu numărul de înmatriculare.

Verificările efectuate au arătat că aceasta era condusă de un localnic în vârstă de 17 ani, care nu deținea dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, iar vehiculul era neînmatriculat.

În urma incidentului, Poliția Orașului Miercurea Sibiului a deschis un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis și conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat.