agitație „organizată” la consiliul județean sibiu: toți angajații, evacuați în curtea interioară / foto

În contextul Săptămânii Protecției Civile, la sediul Consiliul Județean Sibiu a fost organizat, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” Sibiu, un exercițiu de simulare a unui incendiu.

Testul s-a desfășurat fără informarea prealabilă a angajaților, pentru a evalua reacția reală a personalului în fața unei situații neprevăzute. Senzorii clădirii au fost activați controlat de specialiștii ISU, fiind declanșate sistemul de alarmă și procedurile interne de evacuare.

Angajații instituției au pus în aplicare măsurile stabilite prin planurile interne de intervenție, iar echipajele ISU au analizat timpii de reacție, modul de desfășurare a evacuării și funcționarea sistemelor de siguranță.

La finalul exercițiului, specialiștii au reiterat principalele reguli de comportament în caz de incendiu, subliniind importanța reacției corecte în primele minute ale unei situații de urgență, când deciziile rapide pot face diferența.

Reprezentanții instituțiilor implicate îi încurajează pe cetățeni să consulte informațiile oficiale disponibile pe platforma fiipregatit.ro și să instaleze aplicația DSU, utilă pentru primirea alertelor și accesarea ghidurilor de comportament în situații de risc.

FOTO Consiliul Județean Sibiu / ISU Sibiu