bibu a propus în consiliul local un regulament ”ca la cluj” pentru animalele fără stăpân: colegii de la psd l-au luat peste picior / video

În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Sibiu, consilierul local Adrian Bibu a solicitat modificarea regulamentului privind gestionarea animalelor fără stăpân, propunând eliminarea unor condiții pentru sterilizarea gratuită a câinilor de rasă comună.

Consilierul local Adrian Bibu a explicat că a analizat regulamentul din Cluj-Napoca, pe care îl consideră un model mai eficient decât cel din Sibiu. „Am discutat cu domnul viceprimar al municipiului Cluj-Napoca și i-am cerut proiectul lor de hotărâre. L-am transmis și colegilor din Consiliul Local. Mi s-a părut păcat să nu încercăm să implementăm și la Sibiu un model care funcționează”, a declarat Adrian Bibu.

Regulamentul din Sibiu comparat cu cel din Cluj

Consilierul a comparat prevederile celor două regulamente. La Sibiu, regulamentul prevede că pot beneficia de sterilizare gratuită doar persoanele care au domiciliul permanent în municipiul Sibiu, dețin maximum trei câini de rasă comună sau metișii acestora, fac parte din familii cu un venit total lunar de până la un salariu minim pe economie plus încă jumătate dintr-un salariu minim, sunt persoane singure cu venit lunar echivalent cu salariul minim pe economie.

În schimb, la Cluj-Napoca, pot beneficia de program toți cetățenii cu domiciliul stabil în municipiu, stăpâni de câini și pisici de rasă comună și metișii acestora, în limita bugetului alocat. „I-am întrebat de ce nu au pus și alte condiții. Mi-au spus că scopul este să obțină rezultate și să reducă numărul de pui care apar primăvara și care ulterior ajung să fie abandonați”, a precizat Bibu.

Propunerea: eliminarea unor condiții

Consilierul a propus ca la Sibiu să fie păstrată doar condiția privind domiciliul în municipiu, eliminându-se celelalte restricții legate de numărul de câini și nivelul veniturilor. „Scopul este să sterilizăm cât mai multe animale și să reducem abandonul. Nu cred că trebuie să îngreunăm accesul la program. La Cluj, anul trecut, au fost sterilizate aproximativ o mie de animale. Se oferă un voucher, iar rezultatele sunt foarte bune”, a spus acesta.

Adrian Bibu a mai sugerat ca, ulterior, Poliția Locală, împreună cu Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) și Poliția Animalelor, să intensifice controalele și campaniile de informare, inclusiv prin verificări în teren.

Reacție a consilierului Sebastian Forir

Consilierul local PSD Sebastian Forir a intervenit în dezbatere, susținând că DSVSA și medicii veterinari acreditați își desfășoară deja activitatea în teren. „Medicii veterinari acreditați de Primăria Sibiu merg în cartiere și anunță campaniile de sterilizare. Nu cred că este necesar să mai adăugăm atribuții suplimentare Poliției Locale, care și așa are destule responsabilități”, a afirmat acesta.