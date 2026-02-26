camere de supraveghere în pasajele pietonale din sibiu: primăria a prevăzut deja investiția / video

În contextul aprobării proiectului de hotărâre privind indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare pasaj pietonal subteran strada Lupeni”, un consilier local USR a solicitat montarea unor camere de supraveghere video în toate pasajele vizate de lucrări.

Pasajul de pe strada Lupeni este alcătuit dintr-un corp principal de circulație subterană, cu trei accese laterale – două dinspre zona Gării și unul dinspre strada Lupeni, urmează să fie modernizat. În acest context, consilier local USR Diana Mureșan a solicitat montarea unor camere de supraveghere video în toate pasajele supuse modernizării.

Consilierul local USR, Diana Mureșan, a precizat că solicitarea vizează atât acest pasaj, cât și celelalte investiții similare aflate în plan: modernizarea pasajelor pietonale de la Magazinul Dumbrava și Gară.

„Consider că, odată cu această modernizare, este necesară și amplasarea unor sisteme de supraveghere video în toate cele trei pasaje. În primul rând, vorbim despre creșterea siguranței cetățenilor. Pasajele pietonale sunt spații închise, uneori slab circulate, iar pentru anumite categorii precum femei, copii și vârstnici pot genera un sentiment de vulnerabilitate. Prezența camerelor video ar avea un rol preventiv și ar putea descuraja comportamentele agresive sau antisociale”, a declarat Diana Mureșan.

Aceasta a invocat și necesitatea prevenirii vandalizării, amintind că astfel de spații sunt frecvent ținta actelor de distrugere. Totodată, consilierul a subliniat că în unele pasaje urmează să fie montate elevatoare pentru persoanele care folosesc scaune rulante, echipamente care implică costuri ridicate și care ar trebui protejate prin sisteme de monitorizare. „În acest context, propun completarea proiectelor cu un sistem de monitorizare video, astfel încât să ne simțim mai în siguranță”, a adăugat aceasta.

Primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, a răspuns că sistemele de supraveghere sunt deja incluse în proiect. „Nu știu de ce nu apar în documentele pe care le aveți, însă sunt prevăzute sisteme de supraveghere. De altfel, s-au achiziționat și sunt în curs de achiziționare mai multe camere video care vor fi integrate, mai ales în zonele unde știm că există probleme. În timp, le vom extinde și în alte zone. Ne ajută foarte mult aceste camere video”, a declarat primarul.

Proiectul privind modernizarea pasajului pietonal de pe strada Lupeni a fost aprobat în cadrul ședinței Consiliului Local.