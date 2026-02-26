când un format nu își mai găsește locul: povestea scurtă a modelelor iphone plus

În ultimii ani, modelele Plus din gama Apple au încercat să ocupe un spațiu care părea logic: un telefon mare, dar mai accesibil decât variantele premium. Ideea era simplă — să ofere ecran generos fără prețul ridicat al versiunilor avansate.

Totuși, realitatea pieței a demonstrat că acest echilibru nu a convins publicul, vânzările rămânând sub așteptări pentru mai multe generații consecutive.

Comportamentul cumpărătorilor s-a schimbat considerabil. Mulți s-au orientat fie către modele Pro — unde diferențele de performanță, camere și ecran sunt clare — fie către variantele standard, atractive prin preț și oferte ale operatorilor.

Modelele Plus au rămas astfel într-un spectru neclar, insuficient diferențiat ca valoare.

Lanțul de reorganizări Apple din 2025 a accelerat acest proces. Compania a eliminat nu doar seria SE, ci și o serie de modele intermediare care complicau portofoliul. Printre acestea, și iPhone 14 Plus, iPhone 15 Plus, iar mai târziu și iPhone 16 Plus, care a marcat sfârșitul categoriei.

Decizia arată o schimbare de strategie: mai puține modele, diferențiate clar, fiecare cu un public-țintă bine definit. Într-o astfel de structură simplificată, Plus pur și simplu nu și-a mai găsit locul.

De ce modelele Plus au pierdut teren

Un motiv major pentru declinul lor a fost lipsa unei identități clare. Un ecran mare nu a fost suficient pentru a concura cu modelele Pro, care ofereau beneficii evidente pentru utilizatorii dispuși să investească mai mult.

Diferența de preț dintre Plus și Pro s-a redus treptat, iar pentru mulți clienți decizia a devenit simplă: dacă tot faci un upgrade, mergi spre gama superioară.

În același timp, modelele de bază au rămas atractive prin prețurile competitive, accentuate de oferte ale operatorilor. Acolo unde diferențele de specificații nu sunt evidente pentru publicul larg, prețul cântărește mult mai mult. Astfel, modelul intermediar a devenit greu de justificat.

Apoi, cifrele de vânzări nu au susținut existența acestor modele. Analizele din industrie indică un procent între 5 și 10% din totalul vânzărilor — insuficient pentru a continua seria.

Cererea redusă pentru iPhone 14 Plus, apoi pentru iPhone 15 Plus și, în final, pentru iPhone 16 Plus a confirmat această tendință.

În comparație cu modelul mini, care a dispărut rapid, modelele Plus au rezistat puțin mai mult, dar au căzut victimă aceluiași fenomen: piața nu a simțit nevoia unui astfel de compromis. Ele au rămas niște telefoane „fără public dedicat”.

Publicul a devenit mult mai atent la caracteristici precum camera, fluiditatea ecranului sau exclusivitățile software. Aici, modelele Pro au dominat clar, iar Plus nu a putut ține ritmul.

Simpla mărire a ecranului nu mai era un argument suficient – nu într-o industrie în care percepția valorii este dată de experiența premium.

Pentru Apple, menținerea unei game prea extinse complică producția, logistica și poziționarea în magazine.

Simplificarea portofoliului a devenit o necesitate strategică, iar eliminarea modelelor cu identitate slabă a fost un pas firesc. Plus a fost printre primele victime.

Apariția conceptului Air — un model subțire, orientat spre design și portabilitate — a schimbat și mai mult dinamica. Chiar dacă nu este un înlocuitor direct, Air ocupă un spațiu conceptual mult mai clar și se aliniază cu noua direcție Apple.

Simplificarea gamei înseamnă acum patru modele: standard, Air, Pro și Pro Max. Fiecare are un public-țintă clar, iar acest lucru reduce confuzia și suprapunerile din trecut. Într-o astfel de structură, Plus nu avea unde să se așeze.

Nu în ultimul rând, merită discutat modul în care Apple și-a conturat ecosistemul în jurul altor produse atunci când a renunțat la modele precum iPhone 16 Plus.

Accentul s-a mutat pe integrarea cu dispozitive precum Apple Watch sau AirPods, care influențează real experiența de zi cu zi. Aceste accesorii au devenit un argument de upgrade mult mai puternic decât dimensiunea ecranului — un detaliu care a cântărit greu în declinul seriei Plus.

Astfel, acolo unde Plus încerca să rămână relevant printr-un format fizic, gama Pro și întregul ecosistem conectat (Apple Watch, AirPods) au oferit experiențe care au convins mai multe tipuri de utilizatori, împingând modelul de mijloc în afara pieței.

Dispariția modelelor Plus nu este un semn că telefoanele mari nu mai sunt dorite — dimpotrivă, Pro Max continuă să fie extrem de popular.

Este, în schimb, un indiciu clar că un produs trebuie să aibă un rol bine definit în gamă pentru a supraviețui. Plus a fost un experiment cu intenții bune, dar poziționat prea vag între variantele accesibile și cele premium.

Odată cu introducerea modelelor Air și cu accentul pus pe accesorii și funcționalități avansate, Apple și-a regândit complet linia, renunțând la formatul care nu mai avea relevanță. Strategia devine acum mai clară pentru cumpărători și mai eficientă pentru companie.

În final, modelele Plus au fost un capitol scurt în istoria Apple. Și, ca oricare alt experiment, au fost eliminate atunci când piața a arătat că își dorește altceva.

Într-un univers tehnologic care se mișcă rapid, întrebarea devine: ce loc ai tu în această gamă nouă — spre simplitatea modelului standard, eleganța Air sau performanța Pro?