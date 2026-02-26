consilierii locali au dat gir favorabil preluării de către primărie a spitalului cf sibiu / video

Consilierii locali sibieni au aprobat joi, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local, preluarea Spitalului General Căi Ferate Sibiu de către Municipiul Sibiu.
Aleșii locali au votat proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței Consiliului de Administrație al Spitalului General Căi Ferate Sibiu, demers care oficializează trecerea unității medicale în proprietatea administrației locale.
Managerul spitalului, Ștefania Șerban, a participat pentru prima dată la o ședință a Consiliului Local și a mulțumit administrației pentru sprijinul acordat în procesul de preluare.
„Este prima oară când particip la o ședință a Consiliului Local. Consider că această reușită se datorează și dumneavoastră, doamnă primar, care a susținut de la bun început acest proiect, dar și consilierilor locali care au votat pentru preluarea spitalului. Spitalul se află într-o continuă dezvoltare. Continuăm proiectele pe care poate le cunoașteți sau nu, iar pe această cale vă invit să ne vizitați, să vedeți ce am realizat și ce ne propunem să facem în continuare, bineînțeles cu sprijinul dumneavoastră”, a declarat managerul Spitalului CF Sibiu.
Reprezentanții unității medicale susțin că, odată cu preluarea de către municipalitate, spitalul va putea continua procesul de modernizare și dezvoltare a serviciilor medicale oferite pacienților.
Situat pe str. C. Noica, nr. 20 – 21, Spitalul are o capacitate de 67 de paturi și este alcătuit din 3 corpuri de clădire: Spitalul, Policlinica și un imobil administrativ, în care se află și laboratorul.
Această unitate medicală oferă și va continua să ofere servicii în mai multe specialități:
- În regim de spitalizare continuă, în specialitățile: chirurgie generală, chirurgie vasculară, cardiologie, boli cronice și medicină internă.
- În regim de spitalizare de zi: chirurgie generală, chirurgie vasculară, cardiologie, medicină internă, oftalmologie, dermatologie, neurologie, chirurgie plastică și micro-reconstrucție, ORL.
- Prin ambulatoriul clinic: cardiologie, medicină internă, neurologie, chirurgie generală, oftalmologie, dermatologie, ORL, psihiatrie, chirurgie plastică și micro-reconstrucție, psihologie – siguranță în transporturi, reabilitare medicală.
- Prin ambulatoriul paraclinic cu servicii de ecografie, radiologie și analize de laborator.
Spitalul dispune și de un laborator de analize medicale certificat RENAR, atestând calitatea și siguranța acestuia.
