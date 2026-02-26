construirea unui cămin pentru vârstnici în zona lacului binder: adrian bibu a propus în ședința de joi a consiliului local / video

În cadrul ședinței Consiliului Local Sibiu, consilierul local Adrian Bibu a propus analizarea posibilității construirii unui centru pentru vârstnici în zona Lacului Binder, care să includă servicii medico-sociale și paliative.

Consilierul local Adrian Bibu a explicat, în cadrul ședinței ordinare de joi,că, în prezent, în județul Sibiu funcționează patru unități de asistență medico-socială: la Agnita, Mediaș, Săliște și Sibiu. Unitatea din Săliște dispune de 80 de paturi, iar cea din Sibiu de 100 de paturi.

Potrivit consilierului, cererea pentru astfel de servicii este foarte mare, iar listele de așteptare sunt lungi. „La Sibiu, din cele 100 de paturi, 67 sunt ocupate de persoane din municipiul Sibiu. Din cele 103 dosare aflate în așteptare, 78% aparțin tot unor persoane din municipiu. La Săliște, peste jumătate dintre cei aflați pe lista de așteptare provin tot din Sibiu”, a explicat Adrian Bibu.

Acesta a subliniat că, în cadrul întâlnirilor săptămânale pe care le are cu conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, este discutată frecvent problema pacienților cronici care ocupă paturi în spital, deși ar avea nevoie, mai degrabă, de îngrijire într-un centru medico-social. „Costurile sunt mult mai mari dacă un bolnav cronic rămâne internat în spital, comparativ cu îngrijirea într-o unitate medico-socială. Din păcate, nu reușim să găsim locuri disponibile, pentru că listele de așteptare sunt foarte lungi”, a spus consilierul.

În acest context, Adrian Bibu a propus ca viitorul azil care ar urma să fie construit în zona Lacului Binder să fie gândit ca o unitate mixtă, care să includă atât servicii de asistență medico-socială, cât și îngrijiri paliative.

El a menționat și o discuție cu un fost director medical al Spitalului Județean, care i-a atras atenția asupra realității medicale a persoanelor vârstnice. „După 60 de ani, șansa de a dezvolta cel puțin o boală cronică pe decadă este foarte mare. Asta înseamnă că o persoană de 80 de ani poate avea minimum trei boli cronice, indiferent cât de activă a fost anterior”, a mai precizat consilierul.