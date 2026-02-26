doi șoferi depistați fără permis în mai puțin de 12 de ore, în sibiu

Polițiștii rutieri sibieni sunt prezenți permanent pe drumurile județului și veghează la siguranța traficului rutier, aplicând controale și sancțiuni celor care încalcă regulile de circulație.

Prima neregulă în trafic a fost sesizată ieri, 25 februarie, în jurul orei 14:00, atunci când polițiștii rutieri au oprit pe Calea Șurii Mici un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 40 de ani, de cetățenie srilankeză. Verificările au confirmat că nici acesta nu deține permis de conducere.

Probleme au fost depistate și azi-noapte, 26 februarie, în jurul orei 01:00, atunci când polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sibiu au oprit pentru control un autoturism pe strada Ștefan cel Mare. La volan se afla un bărbat în vârstă de 48 de ani, din localitatea Brateiu. Verificările au arătat că acesta nu deține dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice.

FOTO ARHIVĂ