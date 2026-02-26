doi soți au pus de un protest împotriva scumpirilor și taxelor, în centrul sibiului: 6 oameni s-au alăturat / video foto

O mână de oameni au protestat joi, în Piața Mare din Sibiu, nemulțumiți de măsurile de austeritate adoptate de Guvern. Aproximativ opt sibieni, unii purtând steagul României pe umeri sau în mâini, și-au exprimat public nemulțumirile.

Mai mulți sibieni protestează începând de joi dimineață, în Piața Mare. Protestul are loc pe parcursul a două zile, joi și vineri, între orele 10:00 și 19:00 și este organizat de doi soți.

Participanții spun că au ieșit în stradă din cauza scumpirilor, a creșterii taxelor și a reducerilor care afectează categoriile socilae vulnerabile precum persoanele cu dizabilități sau pensionarii. Protestul este organizat de doi soți din Sibiu, Mihai și Mihaela.

Organizatorul protestului, Mihai, susține că situația economică îi afectează direct pe cetățeni. „În primul rând ne uităm la coșul de cumpărături. Fiecare 50 de bani contează. Resursele țării sunt date la străini, energia pleacă și se întoarce la alt preț. Suntem o țară bogată și am ajuns ca săracii”, a spus acesta.

Mihaela spune că este foarte greu să crești copii, în contextul actual. Nemulțumirile vizează și nivelul alocațiilor, care sunt prea mici, și a pensiilor. „Să ne facem dreptate. Ce vină au pensiile? Alocația de aproximativ 290 de lei nu ajunge pentru un copil. Încălțămintea și hainele sunt foarte scumpe. Noi avem trei copii și ne doare. Pentru drepturile noastre am ieșit în stradă”, a declarat Mihaela Nichita.

Un alt protestatar a afirmat că a ieșit în stradă pentru „votul furat” și pentru a protesta față de scumpiri și taxe. „Vreau să plece toți din Casa Poporului. Sunt plătiți de noi. Să ne lase să fim liberi”, a spus acesta.

O altă participantă a precizat că își dorește o schimbare și politici orientate spre bunăstarea cetățenilor. „Legile ar trebui gândite pentru prosperitatea noastră, nu pentru sărăcirea noastră. Mă bucur când văd că decidenții renunță la unele măsuri dacă oamenii reacționează. Suntem aici pentru că vrem mai mult, vrem prosperitate. Am doi băieți mari și mi-aș dori să rămână în România”, a declarat Gioconda.

Virgil este un alt protestatar care a ales să meargă în Piața Mare. „Speranța mea este că, în țara asta, cineva își mai amintește că aceștia sunt banii noștri. Nu știu unde sunt banii obținuți prin eforturi susținute, de la copiii cu probleme, de la bătrâni, de la cei care abia se descurcă. Se vorbește despre relansare economică, dar vedem doar tăieri. Parcă s-a vândut tot”, a declarat Virgil, unul dintre protestatari.