donald trump, posibilă vizită în românia: cel mai probabil în această primăvară

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, ar putea ajunge la București în luna mai, potrivit unor surse din mediul politic.

Liderul american ar urma să fie invitat la summit-ul NATO, programat pentru data de 13 mai, în Capitală.

Potrivit Mediafax, invitația oficială va fi transmisă în perioada următoare. Cu toate acestea, o eventuală invitație nu garantează și prezența președintelui american la București. În cazul în care Donald Trump va declina participarea, delegația Statelor Unite ar putea fi condusă de un alt oficial de rang înalt de la Washington.

Summit-ul B9 reunește statele de pe flancul estic al NATO și are pe agendă teme legate de securitatea regională, consolidarea apărării colective și sprijinul acordat Ucrainei în contextul conflictului din regiune.

Din acest format fac parte România, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia și Slovacia.

Reuniunea de la București este considerată un moment important pentru coordonarea pozițiilor statelor din regiune înaintea viitoarelor decizii majore la nivel aliat.