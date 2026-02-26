încep lucrările pe calea șurii mari: trafic restricționat timp de 7 luni și modernizări etapizate

Începând cu 9 martie, Primăria Sibiu demarează lucrările de modernizare pe Calea Șurii Mari, pe tronsonul cuprins între viaductul Gara Mică și sensul giratoriu de acces către autostradă.

Investiția prevede lărgirea carosabilului la două benzi pe sens, refacerea trotuarelor, amenajarea pistelor pentru biciclete în dublu sens, modernizarea rețelelor de apă, canalizare și iluminat public, precum și amenajarea zonelor verzi, cu plantarea a 240 de arbori.

Comisia de Circulație a analizat și avizat o serie de restricții în trafic care să permită desfășurarea lucrărilor programate să se încheie în luna septembrie a acestui an.

IMPORTANT!

Ca planificare generală, în prima etapă se vor crea benzile noi, trotuarele și zonele verzi, pe lateralele arterei. După ce acestea vor fi finalizate, în etapa a 2-a, circulația se va muta pe benzile noi, iar constructorul va putea interveni pe cele 2 benzi care există în prezent. Astfel, traficul pe această arteră importantă nu se va întrerupe.

Pe durata execuției lucrărilor, pe sectorul cuprins între viaductul Gara Mică și sensul giratoriu de la Hornbach, vor fi asigurate permanent cel puțin două benzi de circulație, câte una pe sens.

Circulația mijloacelor de transport public nu va fi afectată, iar accesul călătorilor în stațiile de autobuz va fi asigurat pe toata durata lucrărilor.

RESTRICȚII:

Lucrările vor începe concomitent, pe toată lungimea străzii, constructorul SC Geiger SA urmând să mobilizeze 4 echipe. Vor fi afectate zonele de parcare de pe toată lungimea străzii de pe ambele sensuri, precum și zona mediană a drumului, de lângă ax, pe tronsonul dintre străzile Mărului și Părului

Se vor demola pentru refacere podețele ce asigură circulația rutieră și pietonală pe străzile Mărului, Părului, Vișinilor și Fragilor. În acest context, pietonii și conducătorii auto vor fi îndrumați cu ajutorul semnalizării rutiere să utilizeze rutele ocolitoare pe străzile Gutuilor, Nucului, Prunelor și Strugurilor și Drumul Ocnei. De asemenea, va fi creată o cale de acces pentru pietoni de 1 m lățime în zona Târgului Obor.

Traversările acceselor laterale la proprietăți, respectiv a străzilor Oborul de Vite și Macului, se vor efectua cu devierea traficului alternativ de pe o bandă pe cealaltă, cu ajutorul piloților de trafic.

Cele 3 traversări ale Căii Șurii Mari (în dreptul străzii Căprioarelor, a Drumului Ocnei și Petrom) se vor efectua exclusiv pe timp de noapte, în intervalul orar 20:00 – 6:00, cu devierea traficului pe sensul opus și prin zona de parcare.

Șoferii sunt rugați să circule cu atenție sporită în zonă și să respecte semnificația indicatoarelor și a semnalizării speciale. De asemenea, chiar dacă circulația nu va fi închisă, pentru a evita supraaglomerarea și blocajele, recomandăm utilizarea rutelor alternative, inclusiv centura ocolitoare.