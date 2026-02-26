interviu cu primarul din râul sadului: se înființează un muzeu al lânii și inaugurează o rută a caselor tradiționale / video

Primarul comunei Râu Sadului, Daniel Minea, este invitat la emisiunea „Ora Locală”, joi, 26 februarie, de la ora 20:30, într-un interviu realizat de Dragoș Popescu. Discuția pornește de la Proiectul Slowdown (DETALII AICI), în care este implicată și comuna, și ajunge la un plan care ar putea deveni o atracție nouă în Mărginimea Sibiului: înființarea unui Muzeu al Lânii.

Edilul spune că ideea a prins contur după un schimb de experiență în Irlanda, la Commheritour: „Cei din Irlanda au făcut un muzeu al lânii și chiar asta e o idee pe care dorim să o implementăm și noi într-o locație de la Râul Sadului”.

Muzeul ar urma să fie completat de inițiative care țin de tradiții și turism sustenabil. În interviu, primarul vorbește și despre infrastructura și patrimoniul local pe care comuna încearcă să le pună în valoare, de la obiective reabilitate până la proiecte de promovare a gospodăriilor tradiționale. „Avem o moară pe care am reabilitat-o”, afirmă acesta.

Râu Sadului rămâne, în același timp, un loc în care peisajul și istoria locală sunt parte din identitatea comunității. „Toată salba de dealuri din Râul Sadului, presărată cu colibe, colibele bunicilor și străbunicilor”, descrie primarul, punctând că astfel de repere pot deveni și puncte de interes pentru vizitatori.

O altă direcție discutată în emisiune este legată de patrimoniul construit. „Am reușit să mai punem în valoare încă 8 gospodării tradiționale”, spune Daniel Minea, iar obiectivul este ca proiectele să fie duse la capăt și integrate într-un traseu dedicat arhitecturii locale: „Încercăm să ne încadrăm cu toate, să le termine și să facem și o inaugurare a ruta caselor cu arhitectură tradițională”.

Interviul atinge și tema dezvoltării unor rute pentru sport și turism activ: „Poate ar trebui să reluăm ideea, să facem și un traseu de cicloturism în zonă și să fie implicată și zona de ciclu de mountain bike”.

În plus, primarul vorbește despre un concept de conectare „verde” a comunităților din zonă: „Să creăm linia verde sau drumul verde către Valea Sadului. De la Sadu la Râu Sadului să se poată circula”.

În discuție apare și evenimentul Burduf Challenge, despre care edilul spune: „Burduf Challenge a început acum opt ani, timid”, dar și partea care, în opinia lui, a cântărit cel mai mult în ultimul an: „Cea mai faină chestie care am reușit-o de fapt anul trecut a fost Cursa copiilor”.

📅 Joi, 26 februarie, ora 20:30

📍 „Ora Locală” – Ora de Sibiu

🎥 Interviul va fi difuzat simultan pe:

🌐 oradesibiu.ro | ▶️ YouTube | 👍 Facebook | 📲 LinkedIn