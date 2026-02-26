made în românia: s-a găsit metoda prin care angajații evită neplata primei zile de concediu medical

Românii au găsit o metodă ingenioasă de a evita pierderea banilor din prima zi de concediu medical: solicitarea certificatelor medicale cu data de sâmbătă.

Conform noilor reglementări, prima zi de concediu medical nu mai este plătită, însă fiind sâmbătă, zi nelucrătoare, această practică nu este sancționată de legislație.

„Apar destul de multe concedii acordate sâmbăta. Sâmbăta fiind zi nelucrătoare nu este penalizată de legislație și cred că e o reacție asupra Ordonanței, dar rămânem vigilenți și vom verifica și vă vom pune la dispoziție rezultatele viitoarelor controale”. a declarat Adrian David, directorul CJAS Hunedoara

Potrivit Mediafax, ,fenomenul a stârnit deja discuții publice. Mulți români consideră că suspendarea plății pentru prima zi de concediu medical afectează persoanele care se îmbolnăvesc cu adevărat și respectă legea.

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că decizia de a nu mai plăti prima zi de concediu medical, începând cu 1 februarie 2026, are scopul de a descuraja concediile medicale fictive, care generează pierderi de 1,2 miliarde de lei anual. El a subliniat că măsura se aliniază practicilor din alte state europene, precum Portugalia, Franța și Belgia, unde primele zile de concediu medical nu sunt plătite.

Guvernul a aprobat o OUG care introduce controale mai stricte asupra concediilor medicale. Casele de Asigurări de Sănătate vor verifica legalitatea și justificarea certificatelor medicale. Conform noilor reguli, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită, zilele 2-6 vor fi plătite de angajator, iar din ziua a 7-a până la vindecare, plata va fi asigurată din bugetul FNUASS.

FOTO https://cugetliber.ro/