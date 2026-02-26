mesaj public al poliției sibiu pentru toți șoferii: “în spatele fiecărui accident rămâne ceva ce nu se mai poate repara”

În ciuda acțiunilor desfășurate, a recomandărilor repetate și a exemplelor zilnice de „așa nu” întâlnite în trafic, accidentele rutiere continuă să se producă în județul Sibiu.

Din păcate, acest început de an se dovedește a fi mai dur decât oricare altul. Doar în primele două luni ale anului, șapte persoane și-au pierdut viața, iar alte 11 au fost grav rănite pe drumurile din județul Sibiu.

“Ne place să credem că siguranța ține doar de poliție. Dar adevărul e simplu: polițiștii nu pot fi peste tot. Încetinim când vedem un radar sau un polițist în stradă. Apoi accelerăm, ca și cum regulile ar dispărea odată cu ei.” transmite Poliția Sibiu

Pericolul însă nu dispare. El rămâne prezent în fiecare depășire riscantă, în fiecare viteză peste limită și în fiecare clipă de neatenție. Siguranța rutieră nu depinde de cine te vede. Ea depinde de alegerile pe care le faci atunci când nimeni nu te supraveghează.