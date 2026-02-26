moment dramatic: șoseaua s-a surpat sub două mașini aflate la semafor /video

Un crater uriaș a apărut marți după-amiază într-o intersecție aglomerată din orașul Omaha, statul american Nebraska.

În imaginile video se pot observa două mașini care așteptau la semafor. La scurt timp, asfaltul cedează pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați, cuprinzând și mașinile. Șoferii speriați au reușit să se salveze.

„Le suntem recunoscători pentru că au intervenit și au oferit rapid ajutor”, a declarat ofițerul Sarah Martier, purtător de cuvânt al poliției din Omaha.

Potrivit Mediafax, intersecția afectată se află în apropierea Universității din Omaha, într-o zonă cu restaurante, magazine și un cinematograf. Autoritățile locale au transmis că prima explicație pentru surparea bruscă a asfaltului ar fi o avarie la o conductă de apă.

Incidentul rămâne în atenția autorităților, care investighează cauzele exacte și starea infrastructurii subterane din zonă.