moment dramatic: șoseaua s-a surpat sub două mașini aflate la semafor /video

Un crater uriaș a apărut marți după-amiază într-o intersecție aglomerată din orașul Omaha, statul american Nebraska.
În imaginile video se pot observa două mașini care așteptau la semafor. La scurt timp, asfaltul cedează pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați, cuprinzând și mașinile. Șoferii speriați au reușit să se salveze.
„Le suntem recunoscători pentru că au intervenit și au oferit rapid ajutor”, a declarat ofițerul Sarah Martier, purtător de cuvânt al poliției din Omaha.
Potrivit Mediafax, intersecția afectată se află în apropierea Universității din Omaha, într-o zonă cu restaurante, magazine și un cinematograf. Autoritățile locale au transmis că prima explicație pentru surparea bruscă a asfaltului ar fi o avarie la o conductă de apă.
Incidentul rămâne în atenția autorităților, care investighează cauzele exacte și starea infrastructurii subterane din zonă.
Ultima oră
- Donald Trump, posibilă vizită în România: cel mai probabil în această primăvară acum 6 minute
- Agitație „organizată” la Consiliul Județean Sibiu: toți angajații, evacuați în curtea interioară / foto acum 9 minute
- Încep lucrările pe Calea Șurii Mari: trafic restricționat timp de 7 luni și modernizări etapizate acum 12 minute
- Ultima strigare la Sibiu: ”Munti”, anunț public înainte de meciul cu FC Botoșani / video acum 17 minute
- Un sibian solicită închiderea temporară a străzilor din fața școlilor, ca la Paris: unii consilieri locali nu agrează propunerea / video acum 20 de minute