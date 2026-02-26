ninsoarea și viscolul nu opresc lucrările pe a1: sute de muncitori mobilizați la tunelurile margina – holdea / foto

Pe șantierul Autostrăzii A1, sectorul Margina – Holdea, sute de muncitori și zeci de utilaje lucrează intens la tuneluri, nefiind opriți nici de condițiile meteo extreme.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a transmis că activitatea se concentrează în principal pe realizarea tunelurilor.

La Tunelul 1 (415 metri pe un sens și 367,5 metri pe celălalt), pe ambele galerii se desfășoară lucrări simultane: aplicarea hidroizolației, montarea armăturii, cofrarea și betonarea căptușelii finale. La nivelul celor două galerii sunt implicate câte șase echipe de muncitori, care lucrează etapizat, neîntrerupt, în funcție de stadiul fiecărei zone.

În paralel, pe Tunelul 2 (1.985 metri pe un sens și 1.825 metri pe celălalt) sunt deschise zece fronturi de excavare, inclusiv execuția căptușelii primare, pentru ca înaintarea să se facă simultan din mai multe puncte. În zona Margina au început și lucrările de betonare a platformei pentru fabricarea grinzilor, pregătind etapele următoare: montarea grinzilor la poduri și pasaje.

Lucrările de pe Autostrada Lugoj-Deva se desfășoară conform graficului de execuție, pe șantier fiind aproximativ 800 de muncitori și operatori și circa 200 de utilaje, vehicule și echipamente specializate.