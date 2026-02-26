probleme pentru președintele nicușor dan: executat silit pentru neplata unui impozit pe un teren

Președintele României, Nicușor Dan, a fost supus procedurii de executare silită pentru neplata impozitului aferent unui teren de 7.460 mp situat în localitatea Timișul de Sus, județul Brașov.
Informațiile au fost dezvăluite de publicația Gândul, care arată că suma restantă pentru anul 2026 este de aproximativ 280 de lei
Detalii despre datorie:
- Impozit teren extravilan: 265 lei
- Cheltuieli de executare: aproximativ 15 lei
- Restanțe din anii anteriori: 138,46 lei
- Debit aferent anului 2026: 110 lei
- Total datorie: 280,52 lei
Controversa „intravilan – extravilan”
În declarația de avere din iunie 2025, Nicușor Dan a menționat că terenul este „intravilan”, însă datele oficiale de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Brașov îl încadrează ca teren „extravilan”. Această diferență are relevanță urbanistică și fiscală, terenurile intravilane permițând construcții mai flexibile, în timp ce extravilanul este supus unor restricții mai stricte.
Istoricul achiziției
Președintele declara în 2017 că a plătit pentru terenul din Predeal între 170.000 și 180.000 de euro, contractând un credit bancar de 100.000 de euro pentru achiziție. Terenul este situat într-o zonă împădurită și accidentată.
Alte proprietăți în discuție
Articolul menționează și terenul de la Snagov al partenerei de viață a președintelui, Mirabela Grădinaru, împreună cu fratele acesteia, Bogdan Grădinaru, unde se preconizează dezvoltarea unui cartier rezidențial.
