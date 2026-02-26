raluca turcan critică scenariul psd privind înlocuirea premierului: „cine seamănă vânt, culege furtună”

Deputatul de Sibiu, Raluca Turcan, a atras atenția într-un mesaj postat pe Facebook asupra tensiunilor din coaliție și a impactului acestora asupra României.

Deputatul subliniază că, în timp ce discuțiile din interiorul coaliției par a fi calme și constructive, în spațiul public apar atacuri unilaterale, în special din partea PSD către PNL și USR.

Raluca Turcan critică declarațiile recente ale liderului PSD privind posibila schimbare a premierului și excluderea USR din guvern, înainte de adoptarea bugetului, ceea ce ar putea bloca funcționarea sectorului public într-un moment economic dificil.

Mesajul integral al deputatului de Sibiu, Raluca Turcan

“Oameni buni, ne-am convins cu toții deja ce se întâmplă când partidele din coaliție se dau în spectacol public: profită extremiștii. Am simțit asta la ultimele alegeri, cele din noiembrie 2024. Pe românește: când doi se ceartă, al treilea câștigă.

Toți liderii coaliției afirmă că, în interior, discuțiile sunt calme și așezate. În secunda doi, când ies în spațiul public, apar atacuri. Și doar dintr-un singur sens, adică dinspre PSD înspre PNL și USR. Mai mult decât atât, zilele trecute am avut și un comunicat comun din care reieșea că măsurile de relansare și reforma în administrație au fost rezultatul unui consens. Iar măsurile respective au fost adoptate de guvern. Dintr-un guvern din care, surpriză, face parte și PSD. Aveam impresia că se poate lucra împreună.

Cine se gândea că la nici două zile de la acest moment, vom asista la niște declarații extrem de agresive? Liderul PSD spune că se ia în calcul înlocuirea premierului numit nu de PSD, ci de PNL și scoaterea USR de la guvernare. Toate se petrec înainte de buget, a cărui întârziere suplimentară riscă să blocheze funcționarea sectorului public din România într-un moment economic complicat.

Cui folosește această bombă, acest ultim scandal aruncat pe piață? Pare un joc de imagine, dar unul foarte nociv.

Este un întreg mister in legătură cu resorturile unei astfel de declarații, dar un lucru e cert, resorturile nu au legatură nici cu coaliția, nici cu România.

Suntem ca-n fabula „Ionică și lupul”. La câteva zile avem scandal și rupere a coaliției! Cei care le provoacă nu se gândesc că oamenii vor să vadă coeziune, soluții, solidaritate, concentrare, responsabilitate.

PSD să nu repete erorile din 2024! Cine seamănă vânt, culege furtună!“