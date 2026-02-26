râu sadului înființează un muzeu al lânii: va funcționa într-o fostă moară abandonată și reabilitată

În cadrul interviului „Ora Locală”, primarul comunei Râu Sadului, Daniel Minea, a vorbit despre un proiect care ar putea deveni o premieră pentru zona Mărginimii: înființarea unui Muzeu al Lânii, integrat într-un concept mai amplu de turism experiențial și conservare a patrimoniului local.

Interviul integral cu primarul din Râu Sadului va fi difuzat joi, 26 februarie, de la ora 20.30. În cadrul emisiunii vor fi prezentate pe larg detaliile despre înființarea Muzeului Lânii, inaugurarea rutei caselor cu arhitectură tradițională, dar și planurile administrației locale pentru dezvoltarea turismului în zonă.

Detalii aici- Interviu cu primarul din Râul Sadului: se înființează un muzeu al lânii și inaugurează o rută a caselor tradiționale / video

Edilul a povestit că ideea a prins contur după un schimb de experiență în Irlanda.

„Anul trecut, în luna septembrie, am fost invitat să particip la un schimb de experiență în Irlanda, în zona Galway, chiar în Parcul Național Kone Mara. În urma experienței de-acolo și a vizitelor pe care le-am desfășurat în Irlanda, am văzut multe lucruri frumoase și la ei, pe care le putem aplica și la noi”, a declarat primarul.

Vizita în zona Galway și în Parcul Național Connemara a adus nu doar inspirație, ci și oportunități de colaborare. Potrivit primarului, partenerii irlandezi și-au manifestat interesul pentru schimburi de bune practici, inclusiv preluarea unor modele de evenimente din Râu Sadului.

Muzeul Lânii, un proiect în premieră

Ideea centrală este realizarea unui muzeu dedicat lânii și unei producții limitate de obiecte artizanale.

„Ce ne gândim noi e un muzeu și o producție limitată de manufactură, de obiecte artizanale din lână. Ar fi și ideea să vină turiștii în sat, să fie deschis muzeul și chiar să pună ei mâna să toarcă lână sau să facă un mic articol, să participe la ateliere”, a explicat Daniel Minea.

Proiectul ar putea fi extins la nivelul întregii Mărginimi, implicând și satele învecinate, în contextul în care Râu Sadului este cunoscut ca sat de oieri. Conceptul vizează dezvoltarea unui turism de tip „slow”, în care vizitatorii să petreacă mai mult timp în localitate și să participe activ la experiențe tradiționale.

Moara reabilitată prin PNRR, viitor centru al muzeului

Spațiul propus pentru Muzeul Lânii este moara din localitate, o clădire abandonată în ultimii ani, reabilitată recent prin fonduri europene.

„Am reușit să obținem o finanțare din PNRR pentru ruta caselor cu arhitectură tradițională. Prin acest proiect reabilităm opt gospodării tradiționale. Din cele opt, una este moara, iar restul sunt gospodării ale proprietarilor privați din Râu Sadului și La Moară”, a precizat edilul.

Inițial, în moară era planificat un Muzeu al Brânzei, însă noul concept ar putea integra atât Muzeul Brânzei, cât și Muzeul Lânii, prin extinderea clădirii cu o anexă din lemn, asemănătoare unei șuri, realizată în stil vernacular.

Colaborare cu Muzeul ASTRA pentru arhitectura tradițională

Pentru a păstra autenticitatea construcțiilor, Primăria colaborează cu specialiști în arhitectură tradițională și cu Muzeul ASTRA. Directorul instituției, Ciprian Ștefan, a sprijinit demersurile de reabilitare a gospodăriilor, astfel încât intervențiile să respecte specificul local.

Primarul a subliniat importanța conservării patrimoniului construit, mai ales că unele dintre casele incluse în proiect erau prevăzute în vechiul PUG pentru conservare, dar riscau degradarea.

Prin integrarea Muzeului Lânii într-un circuit al caselor tradiționale și al experiențelor autentice, administrația locală își propune să transforme Râu Sadului într-un punct de atracție pentru turiștii interesați de tradiții, meșteșuguri și natură.

Dacă proiectul va fi implementat conform planului, comuna ar putea deveni prima localitate din zonă cu un muzeu dedicat lânii, un demers firesc pentru o comunitate cu o puternică tradiție pastorală și o identitate strâns legată de oierit.