scandalul epstein lovește la harvard: un profesor celebru a demisionat

Lawrence Summers, profesor la Universitatea Harvard și unul dintre cei mai cunoscuți economiști americani, va renunța la activitatea didactică la finalul anului universitar, potrivit informațiilor apărute în presa americană.

Acesta a ocupat inclusiv funcția de președinte al Universității Harvard. Decizia vine după publicarea unor documente care indică faptul că relația sa cu Jeffrey Epstein ar fi fost mai apropiată decât se știa anterior.

Universitatea Harvard a confirmat că Lawrence Summers, aflat în concediu din noiembrie, nu va reveni la cursuri înainte de plecarea sa. Un purtător de cuvânt al instituției a precizat că demisia este legată de o revizuire instituțională în curs a documentelor privind relația cu Epstein, recent publicate de Departamentul de Justiție al SUA.

Potrivit documentelor, Summers ar fi continuat să interacționeze cu Epstein după condamnarea acestuia din 2008 pentru infracțiuni legate de prostituție implicând un minor. Dezvăluirile au determinat reluarea verificărilor privind conexiunile lui Epstein în mediile academice de elită.

Summers a demisionat și din funcția de co-director al Mossavar-Rahmani Center for Business and Government, iar Harvard a transmis că această decizie face parte din procesul intern de evaluare a documentelor legate de Epstein.

Informația a fost relatată pentru prima dată de The Harvard Crimson, publicația studențească a universității.

Universitatea a confirmat, de asemenea, că Martin A. Nowak, profesor de matematică și biologie cu legături documentate cu Epstein, a fost plasat în concediu administrativ. Facultatea de Arte și Științe desfășoară o investigație separată în cazul său.

Cazul reaprinde discuțiile la nivel internațional, în contextul în care universitățile își revizuiesc relațiile și eventualele legături financiare cu Epstein. Mai multe instituții s-au confruntat în ultimii ani cu întrebări legate de donațiile și colaborările academice asociate acestuia.

Summers, care a condus Harvard între 2001 și 2006, a rămas o figură influentă în mediul academic și în politicile publice americane. Retragerea sa marchează un nou episod major în seria repercusiunilor generate de scandalul Epstein.

Oficialii Harvard au subliniat importanța transparenței și a responsabilității în cadrul procesului de revizuire aflat în desfășurare.

FOTO https://larrysummers.com/