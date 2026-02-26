ședință cu scântei la aeroportul sibiu. schimb de replici dure între fostul și actualul director: ”ați omorât un om” / video

Ședința Consiliului Județean Sibiu din luna februarie s-a desfășurat într-un cadru atipic – la Aeroportul Internațional Sibiu – și, deși toate proiectele aflate pe ordinea de zi au fost aprobate, atmosfera a fost marcată de un conflict intens. Protagoniștii principali au fost Marius Gîrdea- actualul director al Aeroportului Sibiu și Augustin Sava- fost director la aceeași instituție.

Disputele dintre Gîrdea și Sava nu sunt la primul episod, dar cu siguranță au escaladat la finalul ședinței consilierilor județeni, ce a avut loc la aeroportul sibian.

În centrul disputei s-au aflat acuzații privind securitatea aeroportuară, gestionarea unor investiții majore și situația unui dosar aflat în lucru la Parchetul European.

„Ați omorât un om!” – Acuzații grave lansate de fostul director

Dialogul dintre cei doi a atins cote maxime și mai mult în momentul în care a fost readus în discuție un subiect sensibil, respectiv accidentul rutier mortal în care a fost implicat directorul Marius Gîrdea. (detalii aici)

Conflictul a izbucnit când Augustin Sava a pus sub semnul întrebării integritatea lui Marius Gîrdea, invocând existența unor dosare penale și a unui incident tragic din trecut.

„Știți bine ce zic, acolo scrie ceva pentru conducătorii cu dosare penale. Aveți dreptul să citiți dacă aveți certificat ORNISS. Nu cer suspendarea acum, dar ați omorât un om și a rămas în aer până când se va lămuri problema asta. Vrem să știm cum se va soluționa, pentru că urmează să alocăm fonduri masive”, a declarat Sava.

Consilierul AUR a criticat și mutarea ședinței la aeroport, cerând revenirea în sala oficială a CJ Sibiu: „La drumuri și poduri o să primesc o lopățică? Să păstrăm solemnitatea, eu am fost demult la grădiniță.”

Daniela Cîmpean: „Ne-au trebuit două mandate să reparăm ce ați gestionat”

Președinta CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, a intervenit imediat, acuzându-l pe Sava de manipulare și atacuri la persoană. Ea a subliniat că solemnitatea unei ședințe ține de respect, nu de locație.

„Faceți afirmații care nu vă fac cinste. Faceți diferența dintre un accident de mașină, care nu presupune intenție, și ceea ce vreți să insinuați că ar fi omor. În timp ce dumneavoastră căutați ce să mai spuneți despre alții, domnul director se trezea la ora 4 dimineața să finalizeze o investiție de 66 de milioane de euro în 11 luni”, a replicat Daniela Cîmpean.

Șefa județului a taxat și moștenirea lăsată de Sava: „Ne-au trebuit două mandate să închidem investiția pe care dumneavoastră ați gestionat-o atât de prost”.

„Verificările de securitate au fost făcute și în 2025”

Actualul director al aeroportului a demontat tehnic acuzațiile privind certificatul ORNISS și accesul în zonele restricționate, explicând că legislația s-a schimbat radical față de perioada în care Sava conducea instituția.

Gîrdea a precizat că, din iulie anul trecut, nu a mai fost contactat de nicio autoritate privind dosarul in rem de la Parchetul European. „Dacă vreți, vă pot spune în fiecare ședință că statusul se menține”, a punctat el ironic.

Directorul a subliniat că toți cei care lucrează în aeroport trec anual printr-o verificare aprofundată a antecedentelor făcută de SRI și Poliție. „Fiind anuală, a fost făcută și în 2025. Eu nu știu dacă pe vremea dumneavoastră treaba directorului era să vadă cât de mare e iarba, acum abordarea e diferită.”

„Îmi dau lacrimile!”

Disputa s-a încheiat într-o notă ironică. Augustin Sava i-a replicat președintei CJ: „Doamna Cîmpean, îmi dau lacrimile pentru ce spuneți, sunteți impresionantă, dar ați uitat că primul proiect a fost sub conducerea mea”.

Deși spiritele au fost extrem de încinse, proiectele de pe ordinea de zi au fost aprobate. Rămâne însă tensiunea unei relații ireconciliabile între fosta și actuala conducere a celei mai importante porți de intrare în județ.

Urmăriți mai jos înregistrarea integrală a ședinței.