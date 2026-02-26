serviciul de emitere a rovinietei, posibile probleme de funcționare în weekend

CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România că sâmbătă, 28 februarie , în intervalele orare 10:30 – 11:30 și 14:00 – 16:00, serviciile de interogare a bazelor de date administrate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne vor fi indisponibile.
Această situație survine ca urmare a unor operațiuni de optimizare a infrastructurii tehnice, ceea ce poate îngreuna emiterea rovinietei și a peajului prin intermediul Sistemului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR. De asemenea, serviciile conexe ar putea deveni temporar indisponibile pe durata intervenției.
CNAIR reamintește șoferilor că rovinieta poate fi achiziționată până la ora 24:00 a zilei respective, iar peajul poate fi achitat cel târziu până la ora 24:00 a zilei următoare trecerii, chiar dacă sistemul va fi temporar indisponibil.
Ultima oră
- Bibu a propus în Consiliul Local un regulament ”ca la Cluj” pentru animalele fără stăpân: colegii de la PSD l-au luat peste picior / video acum 6 minute
- Donald Trump, posibilă vizită în România: cel mai probabil în această primăvară acum 18 minute
- Agitație „organizată” la Consiliul Județean Sibiu: toți angajații, evacuați în curtea interioară / foto acum 20 de minute
- Încep lucrările pe Calea Șurii Mari: trafic restricționat timp de 7 luni și modernizări etapizate acum 23 de minute
- Ultima strigare la Sibiu: ”Munti”, anunț public înainte de meciul cu FC Botoșani / video acum 29 de minute